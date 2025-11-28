Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente Aemet anuncia chubascos este fin de semana en la Comunitat y señala cuándo y dónde lloverá
Puestos de los artesanos valencianos que ya se ha instalado en la plaza de la Reina. LP

Los artesanos valencianos llegan a la plaza de la Reina por Navidad

Las paradas ofertan piezas de madera, joyería, encuadernación, textil, juguetes, cuero y dulces en horario de 10.30 a 14 y de 16.30 a 21 horas

Lola Soriano Pons

Valencia

Viernes, 28 de noviembre 2025, 17:11

Los artesanos ya han llegado a la plaza de la Reina por Navidad. Los puestos han levantado las persianas este viernes, a las 10.30 horas y se podrán visitar hasta el 7 de enero en el corazón de Valencia.

Como explica la presidenta de Arteval, Eva Ferrer, «este año somos 35 los artesanos que hemos instalado nuestros expositores en la plaza de la Reina».

En los diferentes puestos se pueden adquirir regalos y detalles artesanales hechos a mano con paradas dedicadas a objetos de madera, de encuadernación, expositores de joyería, de juguetes hechos a mano, de dulces tradicionales para hacer las delicias de los niños y adultos, trabajos en porcelana, en esmaltes, pinturas en seda sobre fulares y pañuelos de la firma Ensedarte, prendas de cuero o impresiones botánica, a base de elementos de la naturaleza.

Este mercado artesanos abre todos los días de 10.30 a 14 horas y de 16.30 a 21 horas, salvo el día 24 y 31, que no estará abierto por la tarde y el día de Reyes hasta las 22.30 horas.

Además, hay un expositor que tiene la función de taller donde los artesanos podrán ir haciendo demostraciones en directo ante los presentes.

