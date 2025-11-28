Los artesanos valencianos llegan a la plaza de la Reina por Navidad Las paradas ofertan piezas de madera, joyería, encuadernación, textil, juguetes, cuero y dulces en horario de 10.30 a 14 y de 16.30 a 21 horas

Puestos de los artesanos valencianos que ya se ha instalado en la plaza de la Reina.

Lola Soriano Pons Valencia Viernes, 28 de noviembre 2025, 17:11

Los artesanos ya han llegado a la plaza de la Reina por Navidad. Los puestos han levantado las persianas este viernes, a las 10.30 horas y se podrán visitar hasta el 7 de enero en el corazón de Valencia.

Como explica la presidenta de Arteval, Eva Ferrer, «este año somos 35 los artesanos que hemos instalado nuestros expositores en la plaza de la Reina».

En los diferentes puestos se pueden adquirir regalos y detalles artesanales hechos a mano con paradas dedicadas a objetos de madera, de encuadernación, expositores de joyería, de juguetes hechos a mano, de dulces tradicionales para hacer las delicias de los niños y adultos, trabajos en porcelana, en esmaltes, pinturas en seda sobre fulares y pañuelos de la firma Ensedarte, prendas de cuero o impresiones botánica, a base de elementos de la naturaleza.

Este mercado artesanos abre todos los días de 10.30 a 14 horas y de 16.30 a 21 horas, salvo el día 24 y 31, que no estará abierto por la tarde y el día de Reyes hasta las 22.30 horas.

Además, hay un expositor que tiene la función de taller donde los artesanos podrán ir haciendo demostraciones en directo ante los presentes.