Arranca el montaje del árbol de Navidad de 25 metros en la plaza del Ayuntamiento de Valencia

Sobre las 6 de la mañana. Esa es la hora en que ha comenzado el montaje del árbol de Navidad que decorará la plaza del ... Ayuntamiento de Valencia este año.

Se trata de una pieza que medirá 25 metros de altura y que este año presentará novedades en su decoración que se irán descubriendo conforme empiece a tomar forma el proyecto.

La concejala de Servicios Centrales, Julia Climent, ha visitado la plaza para comprobar cómo se descargaban las piezas que se irá montando hasta llegar a la estrella que coronará el árbol.

Según las previsiones, los trabajos de montaje finalizarán el próximo viernes, día 14. «Volveremos a disfrutar de un árbol de Navidad de 25 metros de altura, cinco metros más que hace dos años, con apariencia natural y una novedosa decoración navideña, con estrellas luminosas y nuevos motivos ornamentales», ha señalado Climent.

Entre las novedades de este año destaca la colocación de arcos luminosos en el tramo de la calle Castellón, vía al igual que la calle Alicante, que se han visto afectadas por las obras del metro y distintas acometidas llevadas a cabo durante muchos meses en ese entorno, una petición que habían solicitado desde la asociación de Comerciantes del Centro Histórico.

simismo, destaca el nuevo diseño de los arcos luminosos de la calle Colón y adyacentes, así como los situados en las calles del entorno de la plaza del Ayuntamiento.

Es importante destacar que el Ayuntamiento de Valencia ha previsto la instalación de 45 árboles navideños, que estarán distribuidos por todos los distritos de la ciudad. Tal como ha apuntado la concejala de Servicios Centrales, Julia Climent, «este año se mantiene el refuerzo de iluminación y ornamentación navideña en toda la ciudad, y se vuelve a destinar un total de 1.100.000 euros para un momento tan especial del año».

«Más de un centenar de calles, plazas, parques y rincones de la ciudad volverán a contar con motivos y elementos luminosos navideños, en los cuales llevamos semanas trabajando para que todos los vecinos de Valencia disfruten en unas fechas tan señaladas para todos», ha afirmado la concejala.

El resto de la decoración de la plaza del Ayuntamiento constará de ornamentación en los ejemplares de árboles que rodean el espacio central y el marco de alrededor: se instalarán elementos luminosos tridimensionales (guirnaldas tipo copa) para destacar el conjunto y, además, se adecuará una nueva decoración en la fachada de la Casa Consistorial. Además la plaza lucirá siete 'estrellas manta' en la parte más próxima a la calle de San Vicente Mártir.

Protagonismo de las pedanías

Asimismo, otros 26 árboles de Navidad, también de apariencia natural, y de una altura de 6 metros, se ubicarán en las diferentes Juntas Municipales de Distrito, además de en las pedanías de La Torre, Castellar-l'Oliveral y el Horno de Alcedo.

Y a ellos se sumarán otros 18 árboles luminosos en el resto de pedanías «que, junto con el árbol de la plaza del Ayuntamiento hacen un total de 45 árboles de Navidad que irradiarán el ambiente navideño por toda la ciudad», ha resumido Julia Climent.

De manera paralela, en todas las pedanías de la ciudad se instalarán carteles de 'Bon Nadal' y cortinas luminosas en los edificios de las alcaldías pedáneas. Este año, además, se mantendrá el refuerzo de alumbrado ornamental navideño en las pedanías de La Torre, Horno de Alcedo y Castellar-l'Oliveral.

Como novedad, se ampliará la iluminación de la avenida Real de Madrid de La Torre, que llegará hasta el barrio de Camánez; así como el de la avenida de Ruiz i Comes de Castellar-l'Oliveral.

Es importante destacar que se prevé instalar un total de 274 arcos luminosos en el conjunto de la ciudad.

De hecho, este año se ha ampliado el número de arcos de portada, bidimensionales y transitables, que fueron instalados por primera vez el año pasado en la avenida del Reino de Valencia: se sumará el tramo que va desde la avenida Peris y Valero hasta el Jardín del Turia, con total de 22 arcos.

Otra novedad son los motivos decorativos que se añaden en los 60 arcos luminosos, con lágrimas tipo glitter que se colocan en la calle de la Paz, y que durante el día también aportan destellos luminosos.

Asimismo, en el Puente de Serranos volverá a lucir el cometa gigante que se instaló por primera vez el año pasado; y en la rotonda de la avenida de la Plata, frente a la Ciudad de las Artes y las Ciencias, se instalará un reno luminoso en 3D.

En la plaza del Pintor Segrelles, junto a la Finca Roja, se dispondrá una esfera luminosa transitable de cinco metros de diámetro; y en la plaza del Patriarca, una campana transitable.