Valencia enciende la Navidad: más adornos en las pedanías de la dana y 45 árboles repartidos por toda la ciudad

Valencia ya se está vistiendo de Navidad, con la decoración de árboles y los carteles luminosos.

Si hace unos días comenzarán a instalarse unas serpentinas ... en la calle de la Paz, en la plaza del Ayuntamiento llegarán esta noche de lunes las piezas del árbol de Navidad, que comenzará a montarse a las 6 de la mañana del martes. La plaza estará presidida por un árbol de 25 metros de altura que estrenará una novedosa decoración navideña, con estrellas luminosas y nuevos motivos ornamentales.

Entre las novedades de este año destaca la colocación de arcos luminosos en el tramo de la calle Castellón, vía al igual que la calle Alicante, que se han visto afectadas por las obras del metro y distintas acometidas llevadas a cabo durante muchos meses en ese entorno, una petición que habían solicitado desde la asociación de Comerciantes del Centro Histórico.

Asimismo, destaca el nuevo diseño de los arcos luminosos de la calle Colón y adyacentes, así como los situados en las calles del entorno de la plaza del Ayuntamiento.

Es importante destacar que el Ayuntamiento de Valencia ha previsto la instalación de 45 árboles navideños, que estarán distribuidos por todos los distritos de la ciudad. Tal como ha apuntado la concejala de Servicios Centrales, Julia Climent, «este año se mantiene el refuerzo de iluminación y ornamentación navideña en toda la ciudad, y se vuelve a destinar un total de 1.100.000 euros para un momento tan especial del año».

«Más de un centenar de calles, plazas, parques y rincones de la ciudad volverán a contar con motivos y elementos luminosos navideños, en los cuales llevamos semanas trabajando para que todos los vecinos de Valencia disfruten en unas fechas tan señaladas para todos», ha afirmado la concejala.

Montaje de las mantas estrellas en la plaza del Ayuntamiento y estrella que se instaló el pasado año junto a la estación del Cabanyal. LP

Precisamente, las diferentes piezas del árbol principal de la plaza del Ayuntamiento llegarán este lunes a las 22 horas, de manera que el montaje comenzará a partir de las 6 de la mañana del martes.

Según las previsiones, los trabajos de montaje finalizarán el próximo viernes, día 14. «Volveremos a disfrutar de un árbol de Navidad de 25 metros de altura, cinco metros más que hace dos años, con apariencia natural y una novedosa decoración navideña, con estrellas luminosas y nuevos motivos ornamentales», ha señalado Climent.

El resto de la decoración de la plaza del Ayuntamiento constará de ornamentación en los ejemplares de árboles que rodean el espacio central y el marco de alrededor: se instalarán elementos luminosos tridimensionales (guirnaldas tipo copa) para destacar el conjunto y, además, se adecuará una nueva decoración en la fachada de la Casa Consistorial. Además la plaza lucirá siete 'estrellas manta' en la parte más próxima a la calle de San Vicente Mártir.

Asimismo, otros 26 árboles de Navidad, también de apariencia natural, y de una altura de 6 metros, se ubicarán en las diferentes Juntas Municipales de Distrito, además de en las pedanías de La Torre, Castellar-l'Oliveral y el Horno de Alcedo.

Y a ellos se sumarán otros 18 árboles luminosos en el resto de pedanías «que, junto con el árbol de la plaza del Ayuntamiento hacen un total de 45 árboles de Navidad que irradiarán el ambiente navideño por toda la ciudad», ha resumido Julia Climent.

De manera paralela, en todas las pedanías de la ciudad se instalarán carteles de 'Bon Nadal' y cortinas luminosas en los edificios de las alcaldías pedáneas. Este año, además, se mantendrá el refuerzo de alumbrado ornamental navideño en las pedanías de La Torre, Horno de Alcedo y Castellar-l'Oliveral.

Como novedad, se ampliará la iluminación de la avenida Real de Madrid de La Torre, que llegará hasta el barrio de Camánez; así como el de la avenida de Ruiz i Comes de Castellar-l'Oliveral.

Es importante destacar que se prevé instalar un total de 274 arcos luminosos en el conjunto de la ciudad.

Más portadas y arcos transitables en Reino de Valencia

De hecho, este año se ha ampliado el número de arcos de portada, bidimensionales y transitables, que fueron instalados por primera vez el año pasado en la avenida del Reino de Valencia: se sumará el tramo que va desde la avenida Peris y Valero hasta el Jardín del Turia, con total de 22 arcos.

Otra novedad son los motivos decorativos que se añaden en los 60 arcos luminosos, con lágrimas tipo glitter que se colocan en la calle de la Paz, y que durante el día también aportan destellos luminosos.

Asimismo, en el Puente de Serranos volverá a lucir el cometa gigante que se instaló por primera vez el año pasado; y en la rotonda de la avenida de la Plata, frente a la Ciudad de las Artes y las Ciencias, se instalará un reno luminoso en 3D.

En la plaza del Pintor Segrelles, junto a la Finca Roja, se dispondrá una esfera luminosa transitable de cinco metros de diámetro; y en la plaza del Patriarca, una campana transitable.

Concurso de Belenes en la Junta del Marítimo La Junta Municipal del Marítim convoca un concurso de Belenes 2025, cuyo objetivo principal es fomentar el conocimiento de esta manifestación cultural y apoyar esta tradición en sus diferentes composiciones. Podrán participar únicamente las entidades inscritas en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas del Ayuntamiento de Valencia, que estén situadas físicamente en la demarcación de esta Junta y que cumplan con los requisitos de la convocatoria. Las bases del concurso indican dos categorías, tradicional y diseño libre, y la obligación de representar cinco escenas imprescindibles en cada Belén, ya que no hacerlo supondrá la exclusión. En concreto, habrá que incluir la escena del nacimiento del niño Jesús; de la adoración de los pastores en el portal; de los Reyes Magos de Oriente; de la anunciación del ángel a los pastores; y de la anunciación del arcángel Gabriel a la Virgen María. La visita de valoración a los belenes se hará a partir del día 9 diciembre entre las 17:00 y las 22:00 horas. El veredicto se notificará personalmente a las entidades premiadas y se publicará en el tablón de edictos de la Junta Municipal del Marítim durante la semana posterior a la resolución. El plazo para presentar las instancias de participación se abre este lunes 10 hasta el 30 de noviembre, ambos inclusive. Las solicitudes, que se realizarán por medio de instancia general, se presentarán en la Sede Electrónica del Ayuntamiento o en el Registro General de Entrada de la Junta de Marítimo (calle Barraca,53). Para un mejor seguimiento de las instancias, se deberá enviar copia de la misma al correo de la Junta Municipal (jmmaritim@valencia.es) e indicar el nombre de la entidad participante, el lugar de ubicación del Belén y horario de visita, la persona responsable y teléfono de contacto, así como el coste aproximado del pesebre. Los premios que se concederán ascienden a una cuantía total máxima de 1.900 euros y se repartirán de la siguiente manera: Categoría Tradicional, 1.º premio de 450 euros y diploma; 2.º premio de 350 euros y diploma; 3.º premio de 150 euros y diploma. En categoría Diseño libre, 1.º premio de 450 euros y diploma; 2.º premio de 350 euros y diploma y 3.º premio de 150 euros y diploma.

Belén luminoso en la calle Hospital

Este año el Belén luminoso se colocará en la calle del Hospital, junto a la portada de acceso al Antiguo Hospital. También se prevé decorar las ocho farolas principales de la plaza de la Reina con adornos luminosos tridimensionales tipo copa; y se decorarán con guirnaldas un total de 55 farolas monumentales de la ciudad, incluidas las de las Grandes Vías.

Todo ello se suma al alumbrado ornamental del arbolado de estas vías urbanas, así como al que se instalarán en los puentes de Campanar, de les Glòries Valencianes y de Aragón.

Frente a la fachada marítima, en la calle de J.J. Dómine se instalan 40 banderolas luminosas en las farolas, similares a las que ya se colocan en las avenidas del Cid y de Cataluña.

Asimismo se instalarán más de 4 kilómetros de guirnalda luminosa suspendida en zigzag en las calles de Juan de Austria, San Vicente (entre las plazas de la Reina y de l Ayuntamiento), Ercilla, Trench, Derechos, Músico Peydró, Liñán, Linterna, Caballeros y Bolsería, así como en el Paseo de Russafa y, este año como novedad, también en la plaza de San Agustín.

La concejala Julia Climent ha concluido la presentación del alumbrado festivo, asegurado que «Valencia va a vivir una Navidad llena de actividades y sorpresas que iremos dando a conocer poco a poco». «Nuestras calles ya se están trasformando para recibir un mes de diciembre cargado de ilusión», ha asegurado.