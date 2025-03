Un árbol se desploma sobre un coche en La Petxina

Gonzalo Bosch Valencia Miércoles, 26 de marzo 2025, 14:07 Comenta Compartir

Valencia despidió el martes con un incidente que podría haber provocado un buen susto. Un árbol de la calle Doctor Zamenhof, en el barrio de La Petxina, se desplomó. Afortunadamente no había personas cerca de la zona, pero el tronco sí ha impactó fuertemente sobre un vehículo estacionado, provocando daños visibles sobre la carrocería del mismo.

la concejala del grupo municipal del PSPV, Elisa Valía, ha denunciado que no se trata del primer árbol que cae en la ciudad «desde que María José Catalá llegó a la alcaldía», y ha arremetido contra la gestión del Ayuntamiento de Valencia en materia de parques y jardines. «La alcaldesa llegó a decir que lo único que le importaba es que no cayeran árboles, pero vemos como no paran de caer». Desde el PSPV aseguran que la caída y rotura de árboles se han convertido en «una constante» en Valencia.

«Estos sucesos denotan una falta de interés evidente. El Servicio de Jardines es uno de los que menos presupuesto ejecuta en inversiones, por debajo del 9% en 2024», asegura la corporación socialista. Además, desde el PSPV han celebrado que no hubiera heridos, pero ha pedido al ayuntamiento «que cuide de las zonas verdes».

En este sentido, cabe recordar que la concejalía de Parques y Jardines recae sobre Cecilia Herrero, actual concejal no adscrita a ningún partido del Pleno. Esta cartera siempre ha sido titularidad de Vox dentro del gobierno municipal, personificada en Juanma Badenas. Una vez el partido ultra expulsó a Badenas, la alcaldesa reorganizó su equipo de gobierno cediendo esta responsabilidad a Herrero. A los pocos días, ésta presentó la baja voluntaria del partido, pero Catalá no la ha relevado de sus funciones, al menos por el momento.