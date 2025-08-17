25 años de ciencia en la Comunitat

Juan Sanchis Valencia Domingo, 17 de agosto 2025, 01:10 Compartir

La Comunitat Valenciana se ha consolidado en las últimas dos décadas como uno de los principales polos científicos de España y del sur de Europa. Así lo aseguran desde el comité de expertos de asesoramiento de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, que este año cumple su XXV aniversario. Este grupo de expertos detalla que a través de universidades dinámicas, institutos de investigación punteros y una creciente red de infraestructuras, se han logrado avances en campos como la biomedicina, la neurociencia, la inteligencia artificial, la energía sostenible y la química molecular.

El diagnóstico que realiza este grupo de cientiíficos es que la Comunitat se ha consolidado durante este periodo como referente en innovación tecnológica gracias a la incorporación del Deep Tech —tecnologías de vanguardia como la inteligencia artificial- la biotecnología, la computación cuántica y la nanotecnología—en su estrategia de innovación autonómica.

Entre los hitos más destacados de este periodo se encuentra la creación del Instituto de Neurociencias de Alicante en 1999, se adelanta un año al periodo de estudio pero su relevancia hace merecedor de ser incluido en la relación. Este instituto es un centro mixto del CSIC-Universidad Miguel Hernández de Elche que ha situado a la Comunitat a la vanguardia europea en el estudio del desarrollo cerebral, el dolor y bases moleculares de la conducta.

Otro ejemplo es la participación del grupo del doctor Antonio Font (Universitat de Valencia) en el programa LIGO, clave en la primera detección de ondas gravitacionales, anunciada en 2016, descubrimiento que marcó un antes y después en astrofísica.

La Generalitat Valenciana ha impulsado la política de recuperación y retención de talento científico con programas como GenT, que, desde 2018 ha contratado a más de 230 investigadores de excelencia, muchos de los cuales lideran proyectos competitivos europeos y líneas de vanguardia en centros valencianos.

Científicos en un laboratorio. LP

También destaca la capacidad en traslación para innovar. En 2025 dos equipos de la Universitat Politècnica de València recibieron la beca ERC Proof of Concept por sus proyectos TRANSBIT (chips fotónicos) y OncoFlag (inmunoterapia con nanopartículas), un ejemplo de innovación del conocimiento.

La excelencia investigadora valenciana ha sido reconocida en los Premios Rei Jaume I en numerosas ocasiones. Este avance ha sido posible gracias a un compromiso institucional firme, con incrementos presupuestarios para I+D+i, como los 68 millones de euros destinados en 2025 a proyectos científicos, parques y centros tecnológicos y contratación investigadora.

1 Aplicación del convenio de Lucha contra la Desertificación (UNCCD) en cuya elaboración la Comunitat jugó un importante papel a través de José Luis Rubio como asesor científico.

2 Pedro Cavadas es un referente en cirugía. Entre sus hitos, en 2006 realizó un trasplante de dos manos y antebrazos. En 2011 ejecutó el primer trasplante simultáneo y bilateral de piernas.

3 Científicos valencianos colaboraron en 2004 en el diseño del Supercomputador IBM Blue/Gen L que logró permanecer en el primer puesto del Top500 durante cuatro años.

4 La Universitat Politècnica de València consiguió en el año 2006 el primer proyecto Consolider-Ingenio 2010 de la Comunitat Valenciana impulsado por el Gobierno de España.

5 Creación de las ayudas Prometeo en 2006 para financiar a grupos de excelencia. El objeto es la concesión de subvenciones con la finalidad de identificar y respaldar a grupos de I+D+I.

6 Pilar Mateo se ha dedicado a investigar pinturas insecticidas y ha patentado una pintura resinosa llamada Inesfly, eficaz para controlar artrópodos y enfermedades que transmiten.

7 Lanzamiento del Plan GenT en 2018 para repatriar investigadores valencianos. Se destina a doctores de excelencia, doctores con experiencia internacional e investigadores junior.

8 También en 2018 se desarrollaron los indicadores de ODS para la Comunitat que incluyen, entre otros, la igualdad de género, la energía asequible y el acceso al agua limpia.

9 Luis Enjuanes es un científico y virólogo valenciano que trabaja en el CSIC especializado en coronavirus que ha sido uno de los investigadores que ha desarrollado la vacuna española contra el Covid-19.

10 En el año 2008 se lanzó la Estrategia Valenciana de Cambio Climático, que estará en vigor hasta 2030. Se centraba en la mitigación, la adaptación y la coordinación.

11 En el año 2012 se consigue la primera imagen de un agujero negro (Event Horizon Telescope), Equipo EHT que contó con la colaboración de Iván Martí (UV/Onsala).

12 María Blasco es una científica que se ha centrado en la investigación biomolecular. Su campo de estudio han sido los telómeros, la telomerasa y su relación con el envejecimiento y el cáncer.

María Blasco. LP

13 En 2020 entró en vigor entra en vigor el Plan de Prevención de Incendios Forestales, con una significativa reducción de los mismos en los últimos cinco años.

14 Ana Lluch es especialista en oncología, centrada en el cáncer de mama. Ejerce su investigación en el Hospital Clínico de Valencia y por su trabajo ha recibido diversos galardones.

15 Francis Mojica es un microbiólogo alicantino cuyos descubrimientos permitieron el desarrollo de la técnica CRISPR cuyos desarrolladores han sido galardonados con el Nobel.

16 Avelino Corma es un químico valenciano que trabaja en diseño molecular de catalizadores y en procesos catalíticos en el refinado de los hidrocarburos. Ha sido candidato al Nobel.

17 En el año 2021 se lanza la convocatoria de ayudas de 68 millones para investigación y desarrollo en la Comunitat Valenciana a través de la Conselleria de Educación.

18 Se ha puesto en marcha en 2025 el Proyecto Piloto Nacional sobre Sostenibilidad Agrícola (2025-2028), liderado por la Comunitat que busca abordar los desafíos del sector agrícola.

19 También en 2025 se ha desarrollado el proceso de consolidación de del ecosistema de empresas emergentes Deep Tech como eje estratégico de innovación regional en Valencia.

20 Este año 2025 se ha lanzado el Programa de la Fundación VALER para la incorporación de investigadores senior a las universidades y centros de investigación de la Comunitat.

