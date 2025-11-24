Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El Gordo de la Primitiva del domingo entrega 190.000 euros y el bote sube a 10,4 millones
Frescos de los ángeles músicos de la Catedral de Valencia. LP

Los ángeles músicos de la Catedral de Valencia pasarán de nuevo por el quirófano

El Cabildo Metropolitano ha eliminado las humedades de la cubierta tras prolongar cincuenta centímetros las gárgolas e incluir conductos de zinc

Lola Soriano Pons

Valencia

Lunes, 24 de noviembre 2025, 00:06

Comenta

Los frescos de los ángeles músicos de Francesco Pagano y Paolo de San Leocadio de la Catedral de Valencia, recuperados en 2004 y que habían ... quedado ocultos bajo la bóveda barroca durante 232 años, pasarán de nuevo por el quirófano para eliminar humedades detectadas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La jueza duda de la versión de Vilaplana por el espacio del reservado
  2. 2 La Policía interroga al especialista que anestesió a la niña fallecida en Alzira
  3. 3 La Policía investiga la praxis del anestesista de Alzira y el estado del fármaco que administró a la niña que falleció
  4. 4 Un delincuente detenido por dos atracos se escapa con las manos engrilletadas del juzgado de Llíria
  5. 5

    Mayrén en la vida pública: «La perdición de Rita vino de la Zarzuela»
  6. 6

    Casi 800.000 valencianos están en riesgo de bajar de estatus social
  7. 7

    Jesús Carbonell, concejal de Movilidad de Valencia: «No habrá Zona de Bajas Emisiones porque los partidos no han querido»
  8. 8

    Dos hombres aceptan 18 meses de cárcel por estafar al CEU San Pablo en el asfaltado de sus instalaciones
  9. 9 Urbanizar el Saler, un sueño convertido en pesadilla
  10. 10

    Los pilares asoman por el Nou Mestalla

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Los ángeles músicos de la Catedral de Valencia pasarán de nuevo por el quirófano

Los ángeles músicos de la Catedral de Valencia pasarán de nuevo por el quirófano