La alerta por la dana Alice cancela el festival 'The Best Tortilla' de Viveros Los organizadores advierten de que «la seguridad es lo primero» I Valorarán la posibilidad, «a medida que avance la situación» de mantener el calendario los días 11 y 12 de octubre

La alerta por la dana Alice ya está teniendo consecuencias. El festival gastronómico 'The Best Tortilla' previsto en los Jardines de Viveros para los días 8, 9, 10, 11 y 12 de octubre se ha cancelado los tres primeros días señalados, tal como anuncian los responsables de la iniciativa a través de su cuenta en Instagram.

El comunicado que se ha hecho público explica que la decisión responde a la alerta de «previsión meteorológica adversa» que han lanzado las autoridades competentes en referencia a la provincia de Valencia.

«La seguridad es lo primero», advierte la nota en la que, además, se señala que de esta manera se «minimizan los desplazamientos y movimiento de personas en un momento de alerta meteorológica». El comunicado se cierra dando a conocer que «a medida que avance la situación, se valorará la posibilidad de celebrar el evento los días sábado 11 y domingo 12».

Los orgnizadores cierran su escrito lamentando las molestias ocasionadas, si bien hace hincapié en que son «conscientes de la importancia de la prevención y la reducción de desplazamientos».