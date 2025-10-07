Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Lluvia de los últimos días en Valencia. J.L Bort

La alerta por la dana Alice cancela el festival 'The Best Tortilla' de Viveros

Los organizadores advierten de que «la seguridad es lo primero» I Valorarán la posibilidad, «a medida que avance la situación» de mantener el calendario los días 11 y 12 de octubre

R. V.

Martes, 7 de octubre 2025, 22:46

Comenta

La alerta por la dana Alice ya está teniendo consecuencias. El festival gastronómico 'The Best Tortilla' previsto en los Jardines de Viveros para los días 8, 9, 10, 11 y 12 de octubre se ha cancelado los tres primeros días señalados, tal como anuncian los responsables de la iniciativa a través de su cuenta en Instagram.

El comunicado que se ha hecho público explica que la decisión responde a la alerta de «previsión meteorológica adversa» que han lanzado las autoridades competentes en referencia a la provincia de Valencia.

«La seguridad es lo primero», advierte la nota en la que, además, se señala que de esta manera se «minimizan los desplazamientos y movimiento de personas en un momento de alerta meteorológica». El comunicado se cierra dando a conocer que «a medida que avance la situación, se valorará la posibilidad de celebrar el evento los días sábado 11 y domingo 12».

Los orgnizadores cierran su escrito lamentando las molestias ocasionadas, si bien hace hincapié en que son «conscientes de la importancia de la prevención y la reducción de desplazamientos».

 

