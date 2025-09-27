El agua del grifo, esa gran desconocida

Décimo aniversario de la Cátedra Global Omnium-Aguas de Valencia. Un cumpleaños a celebrar. Y qué mejor manera de hacerlo que con una jornada dedicada ... a revisar, analizar y reflexionar sobre los objetivos alcanzados, pero fundamentalmente de los retos, pues esa es siempre la clave para ganar el futuro. La colaboración público privada con la participación científica de la universidad, en este caso de la Universitat Politècnica de València (UPV), son los pilares del éxito de una década que se plantea prorrogar por diez años más, y luego otros diez...

Tras la apertura de la jornada a cargo de Vicente Fajardo Montañana, director general de Global Omnium, y de José Esteban Capilla Romá, rector de la UPV, las ponencias a cargo de expertos han puesto de manifiesto las ventajas de contar con una cátedra. También se ha planteado la eficacia demostrada de la colaboración público-privada en la gestión de bien tan escaso y preciado como es el agua. La investigación, la aplicación de los resultados del estudio y el control que ejerce la Administración constituyen los pilares del modelo de gestión.

Pero no sólo han querido hablar de objetivos alcanzados. Las intervenciones en las distintas mesas han puesto de manifiesto los retos, esas metas a alcanzar que son las que describen el futuro, el destino deseado y deseable. Entre ellas, la comunicación y la educación para dar a conocer el valor del agua y cuánto se trabaja con ella para ofrecer el servicio que permite algo tan cotidiano -pero esencial- como abrir el grifo y lavarse las manos o llenar el vaso. Así, trasladar a la sociedad que tan pequeño y a la vez tan gran ejercicio de todos los días no es fruto de «la magia», sino de un proceso de profundo y minucioso trabajo es uno de los retos. Quieren conseguir que acabe la desconfianza por desconocimiento de beber del grifo.

Ha quedado muy claro que el modelo de gestión que implica a la administración, la empresa privada y la universidad, aunque no deba decirse que es el mejor, sí que ha demostrado que es «eficaz». La captación de talento que resulta de la relación con la UPV ha sido otra de las virtudes que se ha predicado del modelo que implicala cátedra que ahora cumple diez años. Es un valor determinante para la gestión de un servicio como es el que lleva el agua a los domicilios.

Alcanzar que la sociedad conozca cuál es la real trascendencia de una planta depuradora, de unas tuberías que conducen el líquido elemento hasta los domicilios y las empresas, son retos, pero también lo es dar a conocer la inquietud por la sostenibilidad, asunto que también se ha abordado en tanto que agua y energía están íntimamente unidas. De ahí que forme parte de los trabajos que lleva a cabo la empresa.

El pasado y el futuro, pero tmbién vivir con ilusión el presente para generar el futuro ha saltado a la conversación que esta mañana ha tenido lugar en Las Naves como fiesta de cumpleaños.