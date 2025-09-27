Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un momento de la jornada en Las Naves. LP

El agua del grifo, esa gran desconocida

La Cátedra Global Omnium-Aguas de Valencia celebra su décimo aniversario con una jornada en la que reivindica su pasado y plantea entre los retos de futuro comunicar y educar a la sociedad sobre el valor del líquido esencial

Laura Garcés

Laura Garcés

Valencia

Sábado, 27 de septiembre 2025, 01:21

Décimo aniversario de la Cátedra Global Omnium-Aguas de Valencia. Un cumpleaños a celebrar. Y qué mejor manera de hacerlo que con una jornada dedicada ... a revisar, analizar y reflexionar sobre los objetivos alcanzados, pero fundamentalmente de los retos, pues esa es siempre la clave para ganar el futuro. La colaboración público privada con la participación científica de la universidad, en este caso de la Universitat Politècnica de València (UPV), son los pilares del éxito de una década que se plantea prorrogar por diez años más, y luego otros diez...

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Viola a una niña tras subirla a su furgoneta en Xirivella y lo confiesa 17 años después
  2. 2 La Policía interviene lingotes de oro, diamantes, armas de fuego y 53 vehículos de lujo al cártel del puerto de Valencia
  3. 3 Los policías infiltrados en el cártel del puerto de Valencia recibieron tres encargos para rescatar alijos de cocaína
  4. 4

    Los primeros pisos turísticos de Valencia se reinventan tras la moratoria de Catalá
  5. 5

    El Gobierno frena el plan de Mazón para elegir Castellano o Valenciano en la selectividad
  6. 6 Muere a los 21 años Billy Vigar, canterano del Arsenal
  7. 7

    El fotógrafo que retrató la Valencia del desarrollismo
  8. 8

    ¿Quién vive en los coliving de Valencia? Estos son los perfiles más comunes en las casas de moda
  9. 9 Mislata se adelanta y aprueba la suspensión de clases con alerta naranja
  10. 10

    Tres responsables de Sanidad, procesados por impedir que una psiquiatra ocupara la plaza que obtuvo en una oposición

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El agua del grifo, esa gran desconocida

El agua del grifo, esa gran desconocida