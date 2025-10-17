Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Un accidente colapsa la V-30 y un camión averiado provoca largas colas en la Pista de Silla
María Gardó

María Gardó

Valencia

Viernes, 17 de octubre 2025, 08:08

Un accidente entre dos vehículos ocurrido a la altura de Mislata ha colapsado casi al completo la V-30 en la mañana de este viernes. A las 8.00 horas hay largos atascos en ambos sentidos, de más de seis kilómetros.

Las retenciones llegan hasta la Pista de Silla, que también muestra problemas desde Beniparrell hasta el río en ambos sentidos. Un camión averiado ocupa el carril central provocando largas colas en sentido a Alicante.

La A-3 también se ve afectada por estas retenciones con problemas a la altura del barrio de La Luz. La Pista de Ademuz, por su parte, es otra de las vías que presenta dificultades para circular este viernes. Hay seis kilómetros de colas en Cruz de Gracia hasta San Antonio de Benageber, en sentido hacia Valencia.

También hay dos kilómetros de colas entre Museros y San Isidro de Benageber, en sentido sur. Asimismo, la CV-31 presenta un kilómetro de cola en Terramelar.

