Obras de reasfaltado en la Pista de Silla. LP

Cuatro jornadas de cortes nocturnos en la Pista de Silla y el acceso al by-pass por obras

Los cierres afectarán a ambas calzadas y a los ramales de desvío a la A-7 y la AP-7

Paco Moreno

Paco Moreno

Valencia

Lunes, 13 de octubre 2025, 13:12

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible sigue avanzando en las obras de rehabilitación del pavimento de la autovía V-31, conocida como Pista de Silla, del km 0 al 13; y el de la AP-7, del km 526,800 al 532, tramo València – Almussafes, que cuentan con un presupuesto conjunto de 7,11 millones de euros.

De este modo, a partir la noche de hoy lunes 13 de octubre, si las condiciones meteorológicas lo permiten, se procederá a ejecutar la primera fase de los trabajos para la reposición y modernización de las estaciones de aforo de vehículos (dispositivos utilizados para medir el número de vehículos que circulan por las carreteras) existentes en la autovía V-31.

Estas obras en las estaciones de aforo forman parte del conjunto de trabajos complementarios de los de rehabilitación superficial del firme que se realizan en la autovía V-31, valoradas en aproximadamente 4,5 millones de euros (IVA incluido), lo que supone un 65% aproximadamente de la inversión total de la actuación.

Estos trabajos, que se ejecutarán en horario nocturno entre las 22:00 y las 6:00 horas desde hoy lunes 13 al viernes 17 de octubre, obligarán a la ejecución de los siguientes cortes totales de calzadas:

Noche del lunes 13 al martes 14 de octubre: en la calzada sentido Alicante de la V-31, corte total de la conexión de dicha calzada con el sentido Alicante/Albacete de la autovía A-7 (tramo comprendido entre el km 1 y el 0 de la primera).

Para garantizar la continuidad del itinerario, en la salida 3 de la V-31, se desviará a los vehículos a la vía de servicio que conecta con la carretera CV-4152 (corredor de Alcàsser) de modo que, a través de esta, primero, y de la CV-4153, después, se acceda al sentido Alicante de la A-7 en el enlace de la salida 351 de esta.

Noche del martes 14 al miércoles 15 de octubre: corte total de la conexión de la autovía A-7 con el sentido Valencia de la V-31(cierre de la Salida 355 de la A-7).

Este segundo corte obligará a desviar el tráfico que pretenda dirigirse a dicha calzada, al sentido Barcelona de la A-7 (by-pass), señalizándose como itinerario alternativo para volver al sentido Valencia de la V-31 el constituido a través de las carreteras CV-4153, CV-4152 (Corredor d'Alcàsser) y CV-4151, al cual se accede a través de la salida 351 de la AP-7 y que conecta con la V-31 en enlace de la salida 3 de esta, a la altura del polígono industrial de Silla.

Noche del miércoles 15 al jueves 16 de octubre: también en horario nocturno de 22:00 a 6:00, se realizarán otros trabajos de reposición de estaciones de aforo en otras localizaciones de la V-31 que, aunque no supondrán el cierre total de ninguna calzada, conllevarán el cierre parcial con corte de carriles, pero sin afectar a la continuidad del itinerario.

Noche del jueves 16 al viernes 17 de octubre: corte total de la conexión de la A-7 con el sentido Valencia de la V-31, y corte total del ramal de conexión del sentido Barcelona de la AP-7 con el sentido Valencia de la V-31 (cierre de la salida 527 de la AP-7).

El cierre de este ramal obliga a que los vehículos que desean acceder al sentido Valencia de la V-31 procedentes de la AP-7 tengan que desviarse por la salida 351 de la A-7 para conectar con este a través de las carreteras CV-4153, CV-4152 (Corredor d'Alcàsser) y CV-4151 con el enlace 3 de la autovía V-31 a la altura del polígono industrial de Silla.

