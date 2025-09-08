Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

La Guardia Civil abre diligencias por los altercados en Moncada donde intervino un concejal
Visita de la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, a Orriols, en diciembre de 2023. LP

600.000 euros para apoyar a la infancia de Orriols

El Ayuntamiento de Valencia renueva el convenio con la Fundación Iniciativa Solidaria Ángel Tomás para impulsar acciones de intervención social y apoyo a la inserción laboral dirigidas a menores y familias en situación de vulnerabilidad

L. S.

Valencia

Lunes, 8 de septiembre 2025, 13:52

El Ayuntamiento de Valencia ha renovado el convenio de colaboración con la Fundación Iniciativa Solidaria Ángel Tomás (FISAT) para el desarrollo del Programa Integral de ... Apoyo a la Infancia (PAI) en el barrio de Orriols. La colaboración se extenderá durante dos años con posibilidad de prórroga, y contempla una aportación municipal de 300.000 euros anuales.

