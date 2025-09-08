600.000 euros para apoyar a la infancia de Orriols

El Ayuntamiento de Valencia ha renovado el convenio de colaboración con la Fundación Iniciativa Solidaria Ángel Tomás (FISAT) para el desarrollo del Programa Integral de ... Apoyo a la Infancia (PAI) en el barrio de Orriols. La colaboración se extenderá durante dos años con posibilidad de prórroga, y contempla una aportación municipal de 300.000 euros anuales.

El acuerdo tiene como objetivo impulsar acciones de intervención social, participación ciudadana y apoyo a la inserción laboral dirigidas a menores y familias en situación de vulnerabilidad.

La concejala de Servicios Sociales, Marta Torrado, ha explicado que este convenio se materializa en diferentes iniciativas como el servicio de Centro de Día Don Bosco, la iniciativa de voluntariado 'Contigo Somos +'; y el programa 'Somos Parte', orientado a la inserción laboral. «Se enmarca en el compromiso del Ayuntamiento de València con la infancia y adolescencia», ha indicado.

Marta Torrado ha destacado la «sólida trayectoria de FISAT que coordina estas acciones , en el barrio de Orriols, en estrecha colaboración con los servicios sociales municipales, que son los responsables de la valoración de las situaciones de necesidad y la derivación de casos».

También ha detallado que el convenio establece mecanismos de seguimiento, evaluación y control mediante un grupo de trabajo conjunto entre ambas entidades. Además, FISAT se compromete a justificar anualmente el uso de los fondos, garantizar la protección de datos personales y cumplir con los estándares de calidad y transparencia exigidos.