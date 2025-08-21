Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Bóveda estrellada de la iglesia de Jesuitas, junto al Jrdín Botánico. Irene Marsilla

2.880 gomas de borrar para salvar la bóveda celeste de Jesuitas

El templo neobizantino próximo al Jardín Botánico encara el reto de recuperar sus colores tras restaurar sus 77 vidrieras

Lola Soriano Pons

Valencia

Jueves, 21 de agosto 2025, 23:59

A la iglesia de los Jesuitas (consagrada el 12 de octubre de 1887) le van a salir los colores. Y es que el templo, ... ubicado al final de la Gran Vía Fernando el Católico, junto al Jardín Botánico, está inmerso ya en la tercera fase de restauración integral.

