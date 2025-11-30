Prusa revoluciona la impresión 3D con su nuevo sistema INDX Se trata de una tecnología que promete algo que hasta ahora parecía imposible: combinar la velocidad y precisión de las impresoras industriales con el precio y la accesibilidad de las máquinas domésticas, sin desperdicio y con impresión multimaterial

Nacho Ortega Valencia Domingo, 30 de noviembre 2025, 00:47

La impresión 3D está a punto de dar un salto cualitativo que cambiará las reglas del juego. Josef Prusa, fundador de Prusa Research, acaba de presentar en el Formnext de Frankfurt, una de las ferias más importantes del sector en todo el mundo, el sistema INDX, desarrollado en colaboración con la empresa sueca Bondtech. Se trata de una tecnología que promete algo que hasta ahora parecía imposible: combinar la velocidad y precisión de las impresoras industriales con el precio y la accesibilidad de las máquinas domésticas.

«Imagina tu CORE One cargada con ocho bobinas diferentes, cambiando de herramientas en segundos y con un desperdicio casi nulo», explica Prusa para presentar el producto. Y no es solo marketing: el INDX redefine completamente cómo una impresora 3D maneja múltiples materiales. Hasta ahora, las soluciones disponibles obligaban a elegir entre velocidad, coste o residuos. Los sistemas tradicionales pierden tiempo y filamento cada vez que cambian de color o material, llegando a tardar más de 40 segundos por cambio. Los cambiadores de herramientas profesionales son rápidos, pero cada cabezal cuesta cientos de euros. El INDX resuelve ambos problemas de golpe.

Ampliar La impresora con el nuevo sistema. Prusa

Cómo funciona

La clave está en su arquitectura revolucionaria. En lugar de cambiar cabezales completos llenos de electrónica cara, el INDX utiliza un «Smart Head» inteligente que se combina con herramientas pasivas extremadamente simples y baratas. Es como una maquinilla eléctrica con cuchillas intercambiables: toda la tecnología está en el cuerpo, mientras que las herramientas son mecánicamente básicas, sin cables ni componentes electrónicos.

El verdadero golpe de efecto llega con el calentamiento por inducción. La boquilla se calienta desde temperatura ambiente hasta los 200-300 grados en solo segundos, gracias a un campo magnético de alta frecuencia. Cuando termina de imprimir con un material, se enfría inmediatamente, eliminando el goteo y el desperdicio que arruinan muchas impresiones multicolor. Todo el proceso de cambio —aparcar la herramienta, seleccionar la nueva, calentarla y reanudar— se completa en apenas 12 segundos.

Extrusor autoajustable

El extrusor autoajustable (DX) completa el ecosistema. Ajusta dinámicamente la presión según el material: más agarre para filamentos rígidos en alta velocidad, menos tensión para flexibles delicados. Sin intervención manual, sin compromisos.

La «Founders Edition» del INDX estará disponible como kit de actualización para la CORE One en el primer trimestre de 2026. Por primera vez, tener capacidades profesionales de ocho materiales en casa deja de ser un sueño para convertirse en una realidad asequible, según promete Prusa.

