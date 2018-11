La fiebre Pokémon está de vuelta NINTENDO Pokémon Let's Go, Pikachu! y Let's Go, Eevee! llega a Nintendo Switch siguiendo la exitosa fórmula de la versión móvil y con un objeto nuevo que convertirá la experiencia en única: la Pokéball Plus IBAN GARBAYO Madrid Jueves, 15 noviembre 2018, 08:35

¡Hazte con todos! Este ha sido siempre el popular lema de Pokémon. Desde sus inicios, la carismática saga de Nintendo ha conseguido llegar a los corazones de millones de familias. Lejos quedan en el tiempo los primeros videojuegos de la franquicia: Pokémon Rojo, Amarillo, Oro, etc. Ahora, desde Game Freak -empresa japonesa desarrolladora de videojuegos- llega una nueva aventura que busca continuar con el buen sabor de boca que dejó en 2016 el famoso Pokémon GO. En esta ocasión, Pokémon Let's Go, Pikachu! y Let's Go, Eevee! (sus dos versiones) se presenta como la perfecta unión para los usuarios que anhelan jugar a las primeras versiones de la mítica saga de Game Boy y aquellos que quedaron prendados del exitoso Pokémon GO. Un título que llegará a Nintendo Switch este viernes 16 de noviembre. Y además, lo hará con una importante novedad como es la Pokéball Plus.

¿Cuál fue la fórmula del éxito de Pokémon GO? Seguramente, la facilidad que tenían los usuarios -independientemente de su edad o experiencia en el mundo 'gamer'- para sentirse partícipes del mismo. Hasta hace no mucho, recorrer el Retiro en Madrid, u otro punto emblemático de cualquier ciudad española, era sinónimo de encontrar a decenas de personas con un móvil en mano deslizando su dedo hacia arriba a la caza de nuevos pokémon. Una escena, que al principio podría resultar extraña, acabó siendo casi tan habitual como ir a comprar el pan.

Tal fue la revolución del juego para móviles de Niantic, que es comprensible que la apuesta de Game Freak sea una mezcla de conceptos entre un Pokémon más clásico y la fórmula de atraparlos del título para versión móvil. Además, los pokémon que los usuarios hayan atrapado durante estos últimos años podrán ser transferidos a Let´s Go.

Sin embargo, las críticas no se han hecho esperar. A falta de un día para su estreno oficial, los nuevos juegos han dividido la opinión de los fans debido a su jugabilidad. Hay quien cree que unir un juego basado en el Pokémon Amarillo (1998) y la fórmula de captura del GO puede resultar demasiado sencillo para el usuario. Además, los críticos aseguran que con esta apuesta se pierde la esencia de tener que debilitar al pokémon 'salvaje' que queremos capturar, uno de los hechos más significativos de todas las versiones anteriores. Unas críticas que no comparte Junichi Masuda, director del proyecto. «Hoy en día la oferta de juegos es enorme, por lo que intentamos centrarnos en cómo llamar la atención fácilmente, restando importancia a las batallas y abriendo la posibilidad de capturar tantos pokémon como sea posible», asegura a este diario.

Uno de los aspectos más reseñables, es que ahora los pokémon se encontrarán paseando de forma física por los escenarios, al contrario que anteriormente cuando acechaban en la hierba alta, en las aguas profundas o en lo oscuro de las cuevas, y que no podían ser esquivados al aparecer por sorpresa. Para capturarlos, siguiendo la fórmula del GO, habrá que acercarse a ellos y, sin luchar previamente para debilitarlos, lanzarles una pokéball -objeto con el que se capturan- y cruzar los dedos para atraparlos a la primera. Como todo en esta vida, hay quienes vuelven a mostrarse a favor de este nuevo concepto como aquellos que vuelven a remarcar su excesiva facilidad.

Una nueva herramienta

Pokémon Let's Go, Pikachu! y Let's Go, Eevee! realiza una clara apuesta por el modo cooperativo. Pretende que el usuario cuente con una ayuda extra, ya sean amigos o familiares, para aquellas situaciones en las que el jugador se atasca. Por ello, añadir otro usuario a la partida permitirá al entrenador pokémon, por un lado, superar una batalla difícil, o por otro, poder explorar el mundo mágico en una nueva experiencia única.

Por último, y no menos llamativo, se incorpora un nuevo objeto para los jugadores: la Pokéball Plus. Se trata de un accesorio oficial que actuará como joystick (mando) y que mejorará indudablemente la experiencia del usuario. Una herramienta que goza de unos sensores de movimiento con el que simularemos que lanzamos una pokéball con nuestras propias manos. «El trabajo en la Pokéball Plus, que llevamos a cabo junto con Nintendo, fue lo más difícil de desarrollar. Incorporamos elementos muy diversos para hacerlo más realista: el pokémon moviéndose en la pokéball, escuchar sus sonidos, la interacción con el usuario..., que no fueron nada sencillos», asegura Masuda.

Además, incluye un sistema de vibración muy preciso -permitiendo sentir el movimiento como si hubiera un pokémon dentro- y que simula diferentes sonidos en función del que tengamos en su interior aunque no estemos jugando. Asimismo, la Pokéball Plus goza de un sistema de iluminación que irá cambiando en función del tipo de pokémon que atrapemos, o para indicarnos si lo hemos capturado o no cuando estemos de 'caza'. En conclusión, la nueva versión para Nintendo Switch es la oportunidad perfecta para aquellos fans más clásicos y para los que quedaron -y siguen- prendados del Pokémon GO.