El móvil puede ser tu aliado en las rupturas: apps para cuando te rompen el corazón

Desahogarse con amigos, escuchar canciones de despecho, pasear. Para superar una ruptura amorosa, se predican mil y un remedios. Pero en la época hipertecnológica e hiperconectada que vivimos, ¿cómo hacer del smartphone un aliado y no un enemigo?

Existen apps pensadas para ayudar y acompañar a transitar el duelo sentimental. Y no, ninguna de ellas hace magia, pero pueden proponerte herramientas para mejorar tu bienestar en un período difícil y de cambio.

1 Headspace: Mindful Meditation

Meditar viene bien en cualquier momento del día, de la semana, del mes y de la vida. Las bibliotecas de meditación y mindfulness de esta app ayudan a calmar la mente cuando todo duele o abruma. Si estamos viviendo un duelo amoroso, los ejercicios de respiración, concentración y relajación que esta herramienta nos propone pueden ayudarnos a sobrellevar la tristeza, a dormir mejor y, en general, a no desmejorar física y psicológicamente.

2 Yana: tu acompañante emocional

Yana es esa acompañante emocional incondicional que puedes llevar en el móvil para sobrellevar trastornos leves de ansiedad, depresión, baja autoestima, tristeza y otras sensaciones típicas de los períodos transitorios de ruptura. Se puede utilizar como herramienta de autoayuda o como diario personal, siempre teniendo en cuenta que ni sustituye a una persona ni, menos aún, a un terapeuta profesional.

3 Diario de ruptura

Si bien podrías irte al modo clásico, coger papel y boli, y escribir directamente tus pensamientos, esta aplicación tiene funcionalides que sirven como guía para ir sacando todo aquello que no es fácil poner en palabras: si piensas que te has atascado con la ruptura, si tienes miedo del futuro, si te sientes traicionado, etc. De hecho, los expertos dicen que registrar los pensamientos y observar cómo uno ha progresado positivamente beneficia considerablemente la recuperación.

4 Calls Blacklist-Bloqueador

Esta aplicación permite bloquear fácilmente llamadas y mensajes de números no deseados, privados (ocultos, anónimos) o desconocidos y filtrar mensajes de texto de contactos específicos. Esta herramienta puede ser útil si necesitas contacto 0 con tu ex pareja durante una buena temporada. Lo mejor es que consume muy pocos recursos, por lo que no fundirá la batería de tu móvil. Ni notarás que está en marcha.

5 Remente: Bienestar, Motivación

Funciona como un coach emocional digital que te traza objetivos específicos: descansar mejor, recuperar la autoestima, dejar de procrastinar, expresar la rabia... Sus ejercicios diarios pueden estimular y liberar tu mente y tu cuerpo en una etapa posterior a sufrir desgarros emocionales como los que suelen suponer las rupturas románticas.

Por último, es importante tener en cuenta que una app nunca va a reemplazar el tiempo, la amistad, el autocuidado, y la terapia psicológica, pero teniendo en cuenta lo integrados que están los móviles en nuestras vidas, podemos sacarles partido como herramientas para nuestra recuperación.

