El mapa de la caída mundial de WhatsApp, Instagram y Facebook Zonas donde Whatsapp no funcionaba. / DOWNDECTECTOR El problema ha afectado a numerosos países y ha tenido especial incidencia en Europa y en especial en España EUROPA PRESS MADRID Domingo, 14 abril 2019, 14:09

La caída mundial de Facebook, Whatsapp e Instagram ha tenido especial incidencia en Europa y , en particular, en España. Según la web downdetector, que muestra las incidencias que sufren los servicios, la incidencia ha sido diversa en función de la aplicación afectada.

La caída mundial de Instagram

Instagram, la red social para subir fotografías y stories, se ha visto seriamente afectada en el sur de Europa, con especial incidencia en las grandes ciudades de España: Madrid, Barcelona, Valencia... También ha afectado a Portugal y con fuerza a Roma, Milán y la zona del Adriático.

La caída mundial de Whatsapp

Whatsapp se ha cebado con España, Croacia, Hungría y Qatar. El servicio de mensajería instantánea ha sufrio un colapso en las principales ciudades españolas y en la zona de sur de Europa y parte de Oriente Medio.

La caída mundial de Facebook

La caída de Facebook ha sido menor en España, pero ha afectado a Inglaterra, Italia y todo el centro de Europa: Chequia, Hungría, Esovaquia... También a Grecia y a toda Portugal.

Los usuarios no podían subir publicaciones, imágenes o historias en Instagram, no podían realizar determinadas acciones en Facebook como dar a 'Me gusta' o realizar publicacions o, en caso de que funcionara, tardaba muchísimo tiempo en actualizarse, ni podían mantener conversaciones por Whatsapp y había problemas problemas para el envío y recepción de fotos, vídeos y mensajes de audio. También se han registrado incidencias en menor medida con Pokemon Go, Twitter, Ebay o Tinder, entre otras.

La caída de marzo se debió a un «cambio en la configuración del servidor». Facebook descartó que se tratara de un ataque DDoS, un «ataque distribuido denegación de servicio», es decir, que significa que se ataca al servidor desde muchos ordenadores para que deje de funcionar.