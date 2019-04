Facebook, WhatsApp e Instagram sufren otra gran caída a nivel mundial: ¿qué ha pasado? Whatsapp no funcionaba esta viernes. / REUTERS El problema afecta a todas las redes del grupo de Mark Zuckerberg EUROPA PRESS MADRID Domingo, 14 abril 2019, 14:17

Ocurrió el 13 de marzo y ha vuelto a pasar justo un mes después: Facebook, Whatsapp e Instagram se han caído a nivel mundial. Desde poco antes de las 13 horas, hora de España, los usuarios no podían subir publicaciones, imágenes o historias en Instagram, no podían realizar determinadas acciones en Facebook como dar a 'Me gusta' o realizar publicacions o, en caso de que funcionara, tardaba muchísimo tiempo en actualizarse, ni podían mantener conversaciones por Whatsapp y había problemas problemas para el envío y recepción de fotos, vídeos y mensajes de audio. También se ha nregistrado incidencias con Pokemon Go, Twitter, Ebay y Tinder.

La mayor caída ha sido en la red de Instagram y Whatsapp, pero la caída ha afectado a todo el mundo, con especial incidencia en Europa. Aquí puedes ver el mapa de la caída mundial de WhatsApp, Instagram y Facebook.

La caída de marzo se debió a un «cambio en la configuración del servidor». Facebook descartó que se tratara de un ataque DDoS, un «ataque distribuido denegación de servicio», es decir, que significa que se ataca al servidor desde muchos ordenadores para que deje de funcionar.

Facebook lanzó entonces un mensaje en el que comunicaba que «estará disponible pronto. Facebook no está disponible en este momento porque estamos realizando tareas de mantenimiento. Vuelve a entrar en tu cuenta dentro de unos minutos. Eso suele significar que estamos realizando mejoras en la base de datos en la que está almacenada tu cuenta. Aunque este proceso no afectará a tu cuenta, no podrás acceder al sitio web temporalmente. Ten en cuenta que no realizamos un mantenimiento de todas las cuentas de forma simultánea. Es posible que, mientras tu cuenta no está disponible, tus amigos puedan acceder al sitio web. Te agradecemos tu paciencia mientras mejoramos el sitio.»

Millones de usuarios afectados

Con más de 2.300 millones de usuarios a nivel global y más de 18 millones en España, la más perjudicada es Facebook.

Le sigue WhatsApp, con más de 1.500 millones de usuarios. WhatsApp es la aplicación de mensajería instantánea más utilizada en todo el mundo y en España se contabilizan 25 millones de usuarios.

Por su parte, Instagram, red social de fotos, tiene más de 1.000 millones de usuarios, que suman en España más de 15 millones.

Mark Zuckerberg, fundador de Facebook, adquirió Instagram en 2012 y en 2014 hizo lo propio con WhatsApp.