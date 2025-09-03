Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Nano Banana. Google

Una nueva era en la edición de imágenes con IA: Google lanza Nano Banana

Este editor y generador de imágenes utiliza la inteligencia artificial para realizar tareas que hasta ahora no eran capaces de hacer sus principales rivales

Mar Georga

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 00:13

Así es como Google ha presentado a su nuevo Gemini Flash 2.5 para la edición de imágenes: bajo el nombre de Nano Banana. Un apodo pegadizo que han presentado junto a toda una serie de guiños y memes plagados de plátanos y pistas crípticas. Se trata de un nuevo editor de fotos que utiliza la inteligencia artificial para editar y crear imágenes desde cero en cuestión de segundos.

La clave de Nano Banana reside en su accesibilidad, está configurado de manera que pueda ser utilizado por todo el mundo, sin necesidad de poseer conocimientos técnicos previos. Como novedad, este editor de fotos con inteligencia artificial sí que permite la continuidad entre las diferentes imágenes, pudiendo crear así narrativas gráficas fluidas, con personajes que se mantienen.

Asimismo, el nuevo editor de Google es capaz de realizar tareas como las de eliminar manchas de la ropa, borrar a una persona por completo, modificar una pose, y colorear imágenes en blanco y negro. Según la tabla de clasificación de LMArena, la capacidad de edición y de generación de imágenes con IA de Nano Banana ya supera a líderes como OpenAI, Midjourney y Stability AI.

