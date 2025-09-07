La integración de la IA en Google pone en jaque la economía del clic El buscador orienta sus resultados hacia la inteligencia artificial, lo que conlleva que se reduzca el tráfico web, afectando a todo tipo de negocios

Mar Georga Domingo, 7 de septiembre 2025, 16:27

La 'AI Overview' -'Vista creada con IA' en español- ha modificado por completo el ecosistema de Google. Con la implantación de la inteligencia artificial generativa, el buscador ha comenzado a ofrecer, a modo de respuesta, resúmenes creados a partir de los diferentes enlaces web.

Google ya no se limita a arrojar un listado de páginas web, sino que ahora busca una respuesta directa y rápida. Su objetivo es facilitar y agilizar las consultas de los usuarios en internet. No obstante, esta integración también supone un cambio de paradigma en el sistema de Google, afectando a todo tipo de negocios, marcas y profesionales.

Cómo afecta la 'Vista creada con IA' a los resultados de Google España

Tras cinco meses en funcionamiento -en España la 'AI Overview' se instauró en marzo-, ya se han podido conocer las primeras estimaciones de cómo esta tecnología está afectando al tráfico web de las empresas. Según un estudio de SE Ranking, en España la 'Vista creada con IA' aparece en 1 de cada 3 búsquedas.

Además, las búsquedas de carácter informativo son las que tienen una mayor probabilidad de activar 'AI Overview' (38,61%). Es decir, suelen aparecer cuando los usuarios plantean preguntas informativas, y cuanto más largas sean estas dudas, más posibilidades hay de que aparezca (las búsquedas de 10 palabras tienen una tasa de aparición del 42,4%).

Cómo afecta la 'AI Overview' a los resultados de Google en Estados Unidos

Respecto a cómo afecta la 'AI Overview' en las búsquedas en Estados Unidos, existe una mayor cantidad de datos al respecto, dado que fue el primer país en implantar esta novedad, en mayo de 2024.

Según un informe de 'Pew Research', los resúmenes aportados por la inteligencia artificial generativa reducen a la mitad los clics que los usuarios de Google hacen en los enlaces que este facilita. Por su parte, el estudio realizado por 'Ahrefs' determina que la 'AI Overview' ha supuesto una caída del 35% en el tráfico web de las principales páginas del buscador estadounidense.

Cómo adaptar el contenido web SEO a 'IA Overview'

Se trata, en definitiva, de un cambio disruptivo que pone en jaque la economía del clic conocida hasta el momento, obligando a profesionales de todo tipo de sectores a buscar nuevas fórmulas para lograr el posicionamiento en las búsquedas.

Liz Reid, responsable de Google Search, ha aclarado que la 'IA Overview' afecta principalmente a las búsquedas rápidas y sencillas: «Para algunas preguntas en las que la gente busca una respuesta rápida, como '¿cuándo es la próxima luna llena?', puede que los usuarios se conformen con la respuesta inicial y no hagan más clics».

A lo que añade: «Pero para muchos otros tipos de preguntas, la gente sigue haciendo clic, porque quiere profundizar en un tema, explorar más o realizar una compra». Es por ello que Google aplaude esta novedad y sostiene que los resúmenes de IA consiguen aumentar los clics de calidad. Que son «aquellos en los que los usuarios no vuelven atrás rápidamente, lo que suele ser una señal de que están interesados en el sitio», señala Liz Reid.

La 'Vista creada con IA' redefine las reglas del juego en Internet, así como el SEO. Tan solo cabe esperar a que los informes arrojen un poco más de luz sobre cómo afecta este nuevo fenómeno al ratio de clics orgánicos en los buscadores españoles de Google.