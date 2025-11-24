Google Maps podrá 'ver' la carretera: así es su nueva función para evitar que te pases de salida Esta herramienta se implementará primero en Suecia y Estados Unidos en los próximos meses

Google Maps prepara una importante novedad para su aplicación. Esta función basada en Inteligencia Artificial (IA) y sensores de cámara del vehículo cambiará la forma en la que los conductores reciben las indicaciones, ya que podrán ver una carretera virtual.

Ha sido catalogada como 'Indicador de carril en vivo' y se lanzará en los próximos meses en Suecia y Estados Unidos. La principal innovación es que detectará el carril en el que va circulando el vehículo para poder ofrecer indicaciones más precisas. Esto será especialmente útil para saber qué salida hay que elegir en un desvío.

En realidad, se trata de algo que marcas como Mercedes Benz, BMW o Audi han incorporado en los navegadores de sus vehículos, gracias a una cámara frontal que analiza en tiempo real la carretera y aporta indicaciones más precisas sobre el carril al que debes incorporarte.

No obstante, la función no estará disponible en móviles ni en Android Auto (el sistema con el que cuentan muchos vehículos que permite proyectar la pantalla del móvil en la del coche), ya que necesita que el coche cuente con el sistema operativo de Google: Android Automotive.

Este sistema se inaugurará en el Polestar 4, que dispone del Android Automotive, y en países como Suecia y Estados Unidos. Posteriormente se ampliará, según ha confirmado Google, a otras marcas como Volvo, Renault u Honda, funcionando por el momento únicamente en autovías y autopistas.

Esta herramienta marcará por qué carril debes circular y mandará una alerta visual y sonora para indicar que no estás en el adecuado. «Conducir por autopistas y cruces complicados puede resultar estresante. Por eso, Google Maps lanza la guía de carriles en tiempo real para coches con Google integrado. Por primera vez, Google Maps puede «ver» la carretera y sus carriles como lo haría un conductor y proporcionar ayuda de navegación personalizada en tiempo real. Así, si te encuentras en el carril izquierdo y tu salida está a la derecha, la guía de carril en tiempo real lo detecta automáticamente y utiliza señales acústicas y visuales claras para recordarte que debes incorporarte a tiempo», señalan desde Google.

