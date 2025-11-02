Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Jon Hernández, en una charla. Youtube

Jon Hernández: «A día de hoy es imposible diferenciar un contenido hecho por inteligencia artificial»

El experto alerta sobre el desarrollo a pasos agigantados de esta tecnología

Mar Georga

Domingo, 2 de noviembre 2025, 01:24

Cada vez es más común encontrarse en redes sociales con vídeos e imágenes creados con inteligencia artificial. Desde un adorable gato cocinando o cantando, hasta un hombre deslumbrando al público en un programa de televisión gracias a sus dotes de canto.

Pero por muy realista que puedan llegar a parecer algunos de estos vídeos e imágenes, son mentira. En ocasiones, aparece correctamente etiquetado como tal, alertando a los espectadores de que este contenido ha sido generado mediante inteligencia artificial, pero en otras no, lo que puede llevar a confusión.

Este fenómeno, que hace meses podía reconocerse más fácilmente debido a ciertos detalles, como la comisura de los labios y los gestos faciales, ahora se ha convertido en algo prácticamente imposible de detectar, lo que aumenta aún más si cabe su peligro.

Jon Hernández, divulgador especializado en inteligencia artificial, ha alertado sobre este problema en el podcast 'Roca Project': «A día de hoy es imposible, al ojo humano, diferenciar un contenido hecho con inteligencia artificial o hecho por una cámara«.

Se trata de un escenario que parece sacado de la ciencia ficción y que podría acarrear graves consecuencias si se utiliza con fines no lícitos. Para ilustrar esta realidad, Jon Hernández expone el siguiente ejemplo: «De repente tú y yo tenemos una discusión y yo te enseño un vídeo que demuestra lo que te acabo de decir, tú te lo crees y yo tengo razón. Ya no».

Ahora, cualquier persona puede generar una secuencia hiperrealista con unas pocas líneas de texto, utilizando las últimas versiones de generación de imagen, por lo que nos encontramos en una situación en la que no podemos fiarnos realmente de ningún vídeo o imagen que veamos.

@rocaproject Mucho cuidado con los "deepfakes" | "#56 - Experto en IA: Cómo Sobrevivir a la Inteligencia Artificial | Jon Hernández en Roca Project" Host: @carlosroca Invitado: @jonhernandezia ► EPISODIO NUEVO CADA MIÉRCOLES A LAS 19:30 HORAS #RocaProject #podcastclips #CarlosRoca #JonHernandez #InteligenciaArtificial #IA #deepfakes ♬ sonido original - ROCA PROJECT

La situación es tan grave que ha llegado hasta el ámbito judicial. El experto sostiene que hemos llegado «al punto de que un perito judicial no puede definir si ese vídeo ha sido hecho con IA o no con IA«.

A lo que añade: «En Latinoamérica estamos viendo políticos que han salido audios, filtraciones de corrupción y que están diciendo, 'no, no, eso está hecho con IA'. Demuéstralo que no está hecho con IA. No puedes«. Ante este panorama, el experto augura la que será una de las nuevas profesiones del futuro: los peritos de la inteligencia artificial.

