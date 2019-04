WhatsApp, Instagram y Facebook vuelven a funcionar tras la caída mundial Whatsapp no funcionaba esta viernes. / REUTERS El problema ha afectado a millones de usuarios en todo el mundo, con especial incidencia en Europa y el Este de EEUU EUROPA PRESS MADRID Domingo, 14 abril 2019, 15:04

Poco después de las 15 horas los servicios de Facebook, Whatsapp e Instagram han empezado a recuperarse. La caída a nivel mundial se había detectado antes de las 13 horas,hora pensinsular, por lo que el servicio ha permanecido sin poder utilizarse durante varias horas, para desesperación de millones de usuarios que se han visto afectados. En el momento de la recuperación del servicio Facebook no había explicado cuales eran las causas de la caída.

Los usuarios no podían subir publicaciones, imágenes o historias en Instagram, no podían realizar determinadas acciones en Facebook como dar a 'Me gusta' o realizar publicaciones o, en caso de que funcionara, tardaba muchísimo tiempo en actualizarse, ni podían mantener conversaciones por Whatsapp y había problemas problemas para el envío y recepción de fotos, vídeos y mensajes de audio. También se ha nregistrado incidencias con Pokemon Go, Twitter, Ebay y Tinder. A partir de las 15 horas se han empezado a recuperar algunos servicios en algunas zonas.

La mayor caída ha sido en la red de Instagram y Whatsapp, pero la caída ha afectado a todo el mundo, con especial incidencia en Europa. Aquí puedes ver el mapa de la caída mundial de WhatsApp, Instagram y Facebook.

Mapa de la caída de Whatsapp. / DOWNDETECTOR

Millones de usuarios afectados

Con más de 2.300 millones de usuarios a nivel global y más de 18 millones en España, la más perjudicada es Facebook.

Le sigue WhatsApp, con más de 1.500 millones de usuarios. WhatsApp es la aplicación de mensajería instantánea más utilizada en todo el mundo y en España se contabilizan 25 millones de usuarios.

Por su parte, Instagram, red social de fotos, tiene más de 1.000 millones de usuarios, que suman en España más de 15 millones.

Mark Zuckerberg, fundador de Facebook, adquirió Instagram en 2012 y en 2014 hizo lo propio con WhatsApp.