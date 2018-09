La viuda negra de Alicante envía una carta a 'El programa de Ana Rosa': «Dios es grande y me va a sacar de aquí» Dos agentes trasladan a Conchi, la viuda negra de Alicante, al juzgado. / Atlas Con ayuda de su compañera de celda redacta tres páginas para demostrar su supuesta inocencia REDACCIÓN Lunes, 24 septiembre 2018, 13:44

Conchi, acusada de matar a su cuarto marido con la ayuda de su cuidador Paco, está en la prisión de Forcalent, sin fianza. Desde allí, ha redactado y enviado una carta a 'El programa de Ana Rosa', donde asegura ser 'inocente', como ha mostrado el propio espacio televisivo en directo.

La bautizada por los medios como 'La viuda negra' ha llenado tres páginas para mostrar a España su 'injusta' encarcelación- en palabras de la supuesta homicida- aunque está convencida de que cuenta con ayuda divina: «Dios es grande y me va a sacar de aquí porque soy inocente- manifiesta, y añade- yo no he matado a mi marido ni a nadie. No me casé por ningún interés, yo sabía que él no tenía ningún dinero, simplemente nos enamoramos. Mi marido lo que tenía eran deudas, pero eso a mí no me importaba. Él solo quería arreglar sus papeles médicos para venirse a casa conmigo para estar tranquilos…».

En el manuscrito se aprecia que Conchi ha dictado las líneas a su compañera de celda: «Como se me dificulta escribir, una amiga escribe por mí, una amiga que hice acá en prisión, la cual es muy bondadosa y comprensiva conmigo, es la única que me ayuda y me está ayudando en esta situación, cosa que mi familia no ha hecho».

La viuda negra hace alusión a las imágenes del registro de su vivienda en la que se la ve caminando, cuando supuestamente es inválida y necesita de cuidador: «Me muevo con silla y un andador con dificultad, pero con muchas ganas porque yo no quiero estar empotrada en una silla, por eso he acudido a diferentes especialistas y curanderos. Ahora he parado la rehabilitación debido a esta desgracia». No satisfecha con esta declaración ha explicado que ella 'nunca dijo ser tetrapléjica' sino que se mueve con dificultad «debido al accidente de coche ocurrido en 2007 ha traído muchas consecuencias , como tener que llevar a una silla de ruedas».

A las acusaciones de que sólo buscaba el dinero de José Luis para asegurarse una pensión de por vida, ella responde que es 'mentira': «yo sabía que no podía cobrar una pensión hasta después de un año de casados. El dinero encontrado en mi casa es dinero declarado y mi banco lo podía confirmar. Llevo mis cosas como es debido, con mis declaraciones de Hacienda y todo lo relacionado con ello, yo no estoy escondiendo nada».

Pero la parte más dura de la carta aparece cuando carga contra familiares y amigos, como muestran las palabras dedicadas a su hermanastro Abel: «deberías encargarte de tus cosas que tienes mucho que callar». Es su hija quién se ha llevado la peor parte: «En vez de andar con el nombre de tu madre en la televisión, deberías escucharme porque a una madre no se la juzga ni se la cuestiona»