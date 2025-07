El vigilante investigado por la fuga de dos presos alega que las cámaras «no iban»

Ignacio Cabanes Valencia Viernes, 18 de julio 2025, 00:23 Comenta Compartir

Las declaraciones de los investigados, entre ellos una funcionaria y un vigilante de prisiones, por colaborar presuntamente en la fuga de dos presos del centro penitenciario Antoni Asunción Hernández de Picassent el pasado mes de diciembre, aportaron este jueves poca luz a los hechos, al acogerse todos ellos a su derecho a no declarar y el único que declaró -el vigilante- negó cualquier tipo de participación o ayuda a los internos. Además, las defensas de los investigados han solicitado que se archive la causa contra ellos al esgrimir nulidad en la obtención de la prueba.

Si bien la Guardia Civil ya había cerrado la investigación sobre la fuga de película de Sergio C. D. y David M. G., quienes se descolgaron con sábanas anudadas hasta el patio tras forzar los barrotes de sus celdas y después huyeron burlando los sistemas de seguridad del recinto penitenciario, la confesión de uno de los reos fugados, incriminando a varias personas en su huida, obligó al Juzgado de Instrucción número tres de Picassent a abrir diligencias contra seis nuevos investigados.

Como adelantó en exclusiva LAS PROVINCIAS, el juzgado que instruye la causa por la fuga de los dos presos citó a declarar en calidad de investigados a una funcionaria de prisiones, a un vigilante de seguridad privada que trabajaba en el citado centro penitenciario y a otras cuatro personas -entre ellos dos internos que se encontraban presos en el momento de la fuga-.

Salvo el vigilante de seguridad, el resto de los investigados se acogieron ayer a su derecho a no declarar. El trabajador de la empresa de seguridad, que se encontraba de servicio en el centro penitenciario la noche del 21 de diciembre en la que se produjo la fuga, niega que conociera las intenciones de los presos de huir, haber recibido ningún tipo de soborno y atribuye que no se percatara de que estaban huyendo por la zona perimetral al hecho de que las cámaras no funcionaban correctamente.

Las defensas ponen en entredicho la credibilidad del preso y consideran que la grabación de su confesión en es válida

Por su parte, la funcionaria de prisiones solicitó retrasar su declaración por cuestiones de su representación letrada, y al mismo tiempo esperanzados en que la jueza archive la causa contra ellos. De hecho, lo único que hay es una grabación en la que uno de los presos fugados comienza a acusar a una serie de personas, entre ellas la funcionaria y el vigilante, de haber colaborado -por omisión- en la fuga de ambos.

Dicha grabación se realizó sin presencia de letrados y las defensas consideran que la prueba es nula por la forma en la que se habría obtenido esta supuesta confesión en la que el preso incrimina tanto a personal de prisiones como a otros internos. Además, de poder tener un interés de obtener algún tipo de beneficio por «colaborar» con la justicia.