Investigada una funcionaria de prisiones y un vigilante tras la confesión de uno de los dos fugados de Picassent Sergio C. fue trasladado a los juzgados de Picassent para ratificar las manifestaciones que incriminan a esta trabajadora de Instituciones Penitenciarias, a un miembro de la empresa de seguridad y a otras cuatro personas en la fuga del pasado 21 de diciembre

El Juzgado de Instrucción número tres de Picassent, que instruye la causa por la fuga de película de dos presos del centro penitenciario Antoni Asunción Hernández de Picassent, del pasado 21 de diciembre de 2024, ha citado a declarar como investigados a una funcionaria de prisiones y a un vigilante de seguridad que prestaba servicio en esta prisión, por su presunta colaboración en la huida de Sergio C. D. y David M. G., de 39 y 43 años. Según ha podido saber LAS PROVINCIAS, el primero de ellos, que fue arrestado a principios de febrero en Burjassot, habría incriminado a esta trabajadora y al vigilante en los hechos, al asegurar que ambos tenían conocimiento de sus planes de fuga.

Además de estas dos personas, la jueza también ha citado a declarar en calidad de investigados a otras cuatro personas, entre ellos un preso al que le fue incautado un teléfono móvil en el que supuestamente se hallaron conversaciones incriminatorias sobre el plan de fuga, en el que los dos internos huyeron descolgándose con sábanas entrelazadas hasta el patio, tras forzar los barrotes de sus celdas, ya oxidados, aprovechando la hora en la que se estaba disputando un partido de fútbol entre el Barcelona y el Atlético de Madrid.

Los investigadores sospechaban desde el primer momento que los presos fugados debían de haber contado con algún tipo de ayuda para poder eludir los sistemas de seguridad del recinto penitenciario, ya que después de saltar un pequeño muro fueron bordeando el perímetro hasta el portón utilizado para la entrada y salida de vehículos, en la parte trasera de los módulos de cumplimiento, sin que en ningún momento se detectara su presencia. Hasta que durante la ronda nocturna una patrulla de la Guardia Civil observó que un lado del portón había sido forzado.

Sergio C., que se encontraba en prisión provisional por un robo con violencia en un estanco cuando protagonizó dicha evasión junto a David M., también con múltiples antecedentes por atracos, fue trasladado desde la prisión de Topas (Salamanca) a los juzgados de Picassent en la mañana de este pasado viernes para prestar declaración ante la jueza que instruye la causa por la fuga tras estas nuevas averiguaciones realizadas por responsables del propio centro penitenciario. No obstante, el acusado de un delito de quebrantamiento de medida cautelar se acogió a su derecho a no declarar. Así, apenas media hora después de su llegada a dependencias judiciales, el preso fue introducido de nuevo en el furgón de conducciones de la Guardia Civil de regreso a prisión sin aportar luz sobre los hechos que podrían implicar a esta funcionaria de prisiones, al vigilante de seguridad y a otras cuatro personas también investigadas.

Para poder cotejar la información obtenida de las manifestaciones del propio preso fugado y del terminal telefónico intervenido, y determinar si realmente hubo un soborno a funcionarios de prisiones, la jueza ha solicitado a Instituciones Penitenciarias un informe laboral de la funcionaria investigada. De igual modo, a la empresa de seguridad que trabaja en el centro penitenciario de Picassent también se le insta a informar del tiempo que ha trabajado el vigilante también investigado, los motivos de su rescisión de contrato y que detallen su jornada laboral y funciones que desempeñó el día 21 de diciembre en el que se produjo la fuga tras el último recuento de la noche.

Un pendrive y un teléfono móvil

Además de la toma de declaración de los seis investigados por colaborar presuntamente en la fuga o por un delito de omisión al tener conocimiento de la misma y no haber hecho nada para impedirlo, los investigadores de la policía judicial de la Guardia Civil de Picassent también deben analizar ahora el teléfono móvil intervenido a un preso investigado y el pendrive en el que figura la supuesta confesión de uno de los dos fugados.

Sergio C. D., de 43 años de edad, y David M. G., de 39 años, se fugaron la noche del pasado 21 de diciembre de 2024 aprovechando el alboroto que provocaron otros internos, durante el partido de fútbol que disputaron el Barcelona y el Atlético de Madrid. Primero forzaron los barrotes de las ventanas de sus respectivas celdas, contiguas, utilizando material del gimnasio y que los mismos estaban ya oxidados. Posteriormente utilizaron sábanas entrelazadas a modo de cuerda para descolgarse hasta el patio, y de ahí simplemente tuvieron que saltar un pequeño muro para llegar hasta el perímetro del recinto penitenciario, en el que eludiendo los sistemas de alarma, forzaron la puerta corredera utilizada para la entrada de vehículos y escaparon sin ser vistos.

En el caso de Sergio C., sus días como prófugo terminaron en la madrugada del 5 de febrero cuando, debido a su adicción a las sustancias estupefacientes, protagonizó un incidente con allanamiento de morada en una finca de Burjassot. Un vecino de un edificio de la calle Virgen de los Desamparados alertó al teléfono 091 para avisar de que un individuo estaba golpeando las puertas de las viviendas, visiblemente alterado y al tiempo que gritaba: «¡Abre, abre, soy policía!». Cuando la policía lo localizó escondido debajo de una cama y lo identificó, comprobó que se trataba de uno de los fugados de la cárcel de Picassent a finales de diciembre.

Mientras que David M. fue arrestado el pasado 13 de marzo en el marco de la 'Operación Valijas' llevada a cabo por la Guardia Civil de Llíria por varios atracos en establecimientos abiertos al público. Junto a él fueron detenidas otras seis personas, a quienes se les atribuyen al menos doce robos con violencia e intimidación, como ya informó este periódico.