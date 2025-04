Este vídeo es exclusivo para suscriptores.

Azucena Brisa, frente a la Ciudad de la Justicia, tras declarar antre la jueza de Catarroja A. Checa

Una víctima de la dana, a la jueza: «Hay muchos culpables, no tienen grupo político. El que no hizo y el que no mandó» Azucena Brisa perdió a sus padres en Picanya: «Les llamé cuando empezó a subir el agua a las 18.57. Ya no volví a oírlos...»