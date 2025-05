Ampliar Vaquillas en una explotación en una imagen de archivo. J. Signes

«Las vaquillas no son peligrosas, pero es mejor no acercarse a ellas» El ganadero de las reses que se escaparon en Castellón pide que los curiosos no circulen por la zona con sus motos porque con el ruido las asustan y dificultan las tareas de búsqueda