Valencia registra en cinco años el cuádruple de noches tórridas que en toda la década de 2000 La ciudad suma otra noche por encima de los 25 grados y Alicante pasa la segunda más cálida desde que hay registros

Además de los incendios, además de la virulencia de la dana, las noches tórridas son otro ejemplo de la rapidez con la que el clima mediterráneo avanza en un cambio incesante hacia temperaturas cada vez más elevadas. Valencia acumula, en sólo cinco años de la actual década, cuatro veces más noches singularmente cálidas que las que se produjeron en todo el periodo comprendido entre 2000 y 2010.

Esta noche ha vuelto a ocurrir. Los termómetros no han descendido de los 25 grados en buena parte de nuestro territorio, con temperatura y humedad muy alta. Según fuentes de la Agencia Estatal de Meteorología en la Comunitat (Aemet), en Benidorm el termómetro no ha bajado de 27.7 grados. Alicante ha marcado 27.2 como registro más bajo y en localidades como Miramar, Rojales o Pego las mínimas se han movido entorno a los 26 grados. Mientras, los vecinos de la ciudad de Valencia han dormido a más de 25 grados, al igual que en otros municipios como Valencia o Xàbia.

Provisionalmente, destaca la agencia estatal, «es la segunda noche más cálida registrada en el observatorio de Alicante (Ciudad Jardín). El registro de esta noche iguala los 27.2 °C del 2 de agosto de 2017 y sólo está por detrás del 13 de agosto de 2022, en el que el mercurio no bajó de 28.6. Y hay datos desde 1939, matiza Aemet.

Pero más allá de este 19 de agosto, es el contexto temporal anual el que da una verdadera perspectiva del calentamiento. Tomando como referencia la ciudad de Valencia, Aemet ha publicado un ranking estadístico en el que se aprecia que entre 2020 y hasta el día de hoy la ciudad acumula 83 noches tórridas.

Desde que hay registros fiables, las veladas con una mínima mayor o igual a 25 grados en la capital del Turia han experimentado un aumento que resulta especialmente intenso con el arranque del milenio.

Por ejemplo, en los años 40 o 50 del siglo pasado, las noches tórridas eran algo muy excepcional, con una jornada en cada caso. En los años 60 o 70 no hubo noches tórridas. Ya en los 80, comienza el ascenso y hubo cuatro en todo el periodo. En la siguiente década, la de los 90, las noches tórridas se triplicaron. Y a partir de ahí, progresión geométrica. Fueron 21 en la década de 2000 y 40 en la de 2010.

A nivel nacional, y según Europa Press, el último día de la extraordinaria ola de calor de agosto ha dejado 79 estaciones de Aemet por encima de los 40 grados, todas ellas en Andalucía, Murcia, Albacete, Alicante y Valencia. De entre ellas, 24 superaron los 42 y la temperatura máxima de todo el país se registró en Murcia, que llegó a los 45,1.

Así lo ha explicado el portavoz del organismo estatal, José Luis Camacho, en su resumen de fenómenos significativos registrados ayer de manera provisional en los observatorios meteorológicos. En lo que respecta a las mínimas, estas registraron un descenso notable. Las más bajas de toda España estuvieron en Cerler (Huesca), con 6,4, Cap de Vaqueira (Lleida), con 6,9, y Vega de Urriellu, en el Parque Nacional de Picos de Europa (Asturias), con 7,5.

Camacho ha explicado que el lunes se registraron tormentas y actividad eléctrica en una amplia zona, abarcando Pirineo, valle central y bajo del Ebro, Ibérica, Comunitat, interior de Murcia y Guadiz-Baza. La naturaleza de las tormentas fue muy diferente por zonas. En el sureste del territorio abundaron las tormentas secas con rachas de viento fuertes o muy fuertes y poca precipitación. En Pirineos, cayeron con precipitaciones intensas y abundantes.

El portavoz de Aemet ha destacado los valores de Capdella (Lleida), donde cayeron 71,6 litros por metro cuadrado (l/m2), 61 de ellos en una hora; Benasque (Huesca), con 44 l/m2; y Berga (Barcelona), con 41,2 l/m2, 40 de ellos en tan solo una hora. Asimismo, se registró un chubasco muy intenso en Izaña (Tenerife) que dejó 18,2 litros con una intensidad de 10,8 l/m2 en diez minutos. Asimismo, en el Cantábrico también se produjeron precipitaciones. Allí destacaron los 9,4 l/m2 de San Roque de Riomera (Cantabria).