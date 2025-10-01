Tres arrestados por robar en las obras de un colegio de Alfafar destruido por la dana Los detenidos, con antecedentes por varios delitos, fueron sorprendidos cargando el material del CEIP Orba en una furgoneta

Ignacio Cabanes Valencia Miércoles, 1 de octubre 2025, 00:43 | Actualizado 01:23h.

Da igual que se trate de unas obras de restauración en un colegio público afectado por la dana. A los delincuentes no parece importarles que con sus acciones puedan retrasar el retorno de los niños a sus clases y que sigan en barracones más tiempo del necesario. Los amigos de lo ajeno no respetan nada. Solo así se explica que tres hombres hayan sido sorprendidos robando material de obra en el Colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Orba, en el parque Alcosa de Alfafar.

La Guardia Civil arrestó a los tres presuntos ladrones, de origen rumano y con numerosos antecedentes, en la tarde del pasado viernes. Aprovechándose de la situación de catástrofe y calamidad provocada por la dana hace once meses, los detenidos habían saltado la valla perimetral del recinto educativo en obras para apoderarse de materiales y herramientas de la propia obra de remodelación del colegio público, destruido por la riada del 29-O.

Dos de los ladrones estaban dentro cogiendo el material y un tercero estaba fuera en la furgoneta esperando para cargarlo y huir del lugar. Los primeros le iban pasando las piezas de aluminio y el cableado de cobre por encima del cercado, de unos dos metros de altura, y ya tenían preparados varios montones junto a la valla para no perder ni un segundo.

Agentes de la Guardia Civil de Alfafar, alertados por un vecino, acudieron enseguida a las citadas obras del CEIP Orba y pudieron pillar 'in fraganti' a los ladrones. En el interior de la furgoneta encontraron precisamente material de obra similar al que estaba apilado para ser presuntamente sustraído. El vehículo fue trasladado al depósito municipal y el material de obra fue devuelto a la empresa de construcción encargada de las obras.

Varios avisos de vecinos

«No es gente del barrio, entran y se llevan todo lo que pillan», critica Teresa, una vecina del Parque Alcosa de Alfafar que ya ha avisado en varias ocasiones a la Policía Local al ver saltar a personas el vallado del colegio en obras desde su ventana. «Desde que pasó lo de la dana duermo muy mal y por eso siempre me pilla que estoy despierta cuando saltan», explica esta vecina. «Tres días antes de las lluvias saltaron de nuevo», añade, aunque no logró ver lo que se llevaban porque los árboles le tapaban la visión.

Los vecinos esperan que con estas detenciones a los ladrones se les quiten las ganas de volver a entorpecer las obras de restauración del colegio. «Espero que cuando lo levanten vuelva a ser un colegio de prestigio como lo fue en sus inicios», señala Teresa sin dejar de mirar como las máquinas siguen trabajando para que los alumnos de este barrio de Alfafar puedan volver a su colegio.