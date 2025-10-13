Tres arrestados por robar cinco toneladas de cobre en Silla La investigación comenzó por la sustracción de un catalizador y la vigilancia de un vehículo sospechoso

A. Talavera Alzira Lunes, 13 de octubre 2025, 11:07 Comenta Compartir

La Guardia Civil ha detenido en Silla a tres personas por el robo de cinco toneladas de cobre y el hurto de catalizadores. Las pesquisas se iniciaron tras la sustracción del catalizador de un vehículo mientras estaba estacionado en una conocida calle de la localidad. Los investigadores lograron identificar una furgoneta que relacionada con este hecho.

También se comprobó que, días después del robo del catalizador, la misma furgoneta volvió a desplazarse hasta la misma calle, donde aparcó de manera sospechosa entre dos vehículos.

Mientras los agentes se encontraban en labores de vigilancia, avistaron este vehículo y observaron que cargaba mucho peso. Tras seguir sus pasos, llegaron a un centro de gestión de metales cercano. En este momento, interceptaron el vehículo y comprobaron que en el interior había un total de tres toneladas de cable de cobre de telefonía.

Se verificó que horas antes, en el centro de gestión de metales al que se dirigían, los ocupantes de la furgoneta habían vendido otras 2 toneladas del mismo cable.

Por estos hechos han sido detenidos tres hombres de 22,33 y 34 años, y se han aprehendido 5.000 kilogramos de cable de cobre de telefonía. La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del Puesto Principal de Silla. Las diligencias fueron entregadas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Carlet.