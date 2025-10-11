Una reyerta con armas de fuego en un karaoke destapó al inductor del crimen frustrado del empresario chino en Alfafar El arrestado por encargar el asesinato a tiros del dueño de un restaurante fue detenido en Parla por riña tumultuaria cuando estaba con dos de los sospechosos

Ignacio Cabanes Sábado, 11 de octubre 2025, 00:44 Comenta Compartir

La Operación Bambú 9, que ha permitido a la Guardia Civil arrestar a cuatro hombres y a una mujer por su presunta participación en el plan para asesinar a un empresario chino de Alfafar, tiroteado por la espalda el pasado 18 de abril, tenía desde el primer momento un sospechoso claro como presunto inductor; el hombre con el que años atrás le había sido infiel la expareja de la víctima y que ahora presuntamente le estaba amenazando de muerte al creer que se repetía la historia y era él engañado.

Pero con una coartada sólida que lo situaba en Madrid el día que se produjo el intento de homicidio, la dificultad para los investigadores del equipo de Policía Judicial de Alfafar estaba en establecer su conexión con el presunto autor material de los disparos, identificado gracias a las cámaras de seguridad de un establecimiento próximo que lo captaron en su huida.

Después de meses de intervenciones telefónicas y seguimientos, en los que los agentes constataron la presencia de vehículos de los sospechosos en la vivienda del presunto inductor, de 33 años y también de origen chino, la prueba definitiva que lo relacionaba directamente con ellos y con el presunto pistolero fue una reyerta en un karaoke de la localidad madrileña de Parla.

Ampliar Los agentes también les han intervenido armas blancas en los registros. G. Civil

Durante la madrugada del pasado 28 de agosto se produjo una riña tumultuaria en este local con armas blancas y dos armas de fuego cortas que la policía encontró en el lugar. En la trifulca resultó herido en la cabeza el presunto inductor del crimen, quien acabó detenido junto a otro de los sospechosos ya bajo la lupa de la Guardia Civil. Y curiosamente, entre los identificados esa madrugada se encontraba el ahora arrestado como presunto autor de los tres disparos efectuados contra el empresario de Alfafar –solo dos le alcanzaron–.

Dos de las personas que estaban con el principal sospechoso, quien actuó movido por un supuesto móvil machista, viajaron de Madrid a Valencia el 16 de abril y regresaron a la capital tras producirse el intento de asesinato. Asimismo, los investigadores averiguaron que uno de ellos había venido expresamente de Italia dos días antes de su viaje a Valencia para llevar a cabo el presunto encargo.

«Ten cuidado la próxima vez»

De igual modo, los investigadores también han logrado establecer la vinculación de los ahora detenidos con otro ataque violento ocurrido el pasado 17 de mayo en Leganés, cuando la expareja de la víctima y ahora ex también del presunto inductor, fue atacada a la salida de un hotel cuando iba con su actual compañero sentimental. Dos hombres vestidos de negro, con gorro y bufanda, les rociaron con un spray en los ojos y le dieron una advertencia: «Ten cuidado la próxima vez».

Pese a los repetidos actos violentos, solo uno de los detenidos se encuentra en prisión provisional, mientras que el hombre que supuestamente mueve los hilos y planeó el asesinato del empresario de Alfafar permanece en libertad con cargos y una simple orden de alejamiento respecto de su víctima.

Tiroteado a traición

El intento de asesinato se produjo a las dos del mediodía del pasado 18 de abril cuando el empresario chino, de 47 años y muy conocido y apreciado en el municipio, fue tiroteado por la espalda cuando se encontraba hablando por el teléfono móvil a las puertas del restaurante que regenta en Alfafar. La víctima recibió dos impactos de bala, uno en la zona lumbar y el otro en el muslo izquierdo. Después de que el autor de los disparos huyera, el hombre acudió al centro de salud, donde recibió una primera asistencia médica. De ahí fue evacuado en ambulancia al Hospital La Fe de Valencia.

Fruto de meses de investigación, la Guardia Civil arrestó a los presuntos implicados en esta tentativa de asesinato en Madrid, como adelantó en exclusiva LAS PROVINCIAS, en Parla, Valdemoro y Torrejón de la Calzada. En uno de los registros domiciliarios los agentes encontraron un arma de fuego corta modificada y varios cartuchos que fueron remitidos a la autoridad judicial. Al mismo tiempo que se efectuaba dichos registros en Madrid, en Valencia fue detenida una mujer por su presunta implicación en estos hechos, aunque fue puesta directamente en libertad.

Los arrestados, todos ellos de nacionalidad china y de entre 20 y 37 años, están acusados de los delitos de homicidio en grado de tentativa, lesiones, tenencia ilícita de armas de fuego, quebrantamiento de condena y amenazas. Dos de los detenidos ingresaron en prisión provisional pero el Juzgado de Instrucción número cuatro de Catarroja, encargado del caso, solo mantiene en prisión al presunto autor material de los disparos.