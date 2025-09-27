Tiroteo sin heridos en el Xenillet de Torrent La Policía Nacional investiga si detrás de estos disparos al aire está de nuevo el clan de los Bocanegra, autores del doble crimen del cementerio

Ignacio Cabanes Torrent Sábado, 27 de septiembre 2025, 00:28 Comenta Compartir

Las armas de fuego vuelven a hacer acto de presencia en las calles del barrio del Xenillet de Torrent y dos disparos al aire obligan a movilizar a numerosas patrullas de la Policía Nacional y de la Policía Local para controlar la situación y evitar que el incidente, que se ha saldado sin heridos ni detenidos, vaya a más.

La Policía Nacional investiga si detrás de este nuevo tiroteo en esta barriada de Torrent está el clan de los Bocanegra, aunque buena parte de la familia ya fue desterrada cuando se produjo el doble asesinato del cementerio el día de Todos los Santos de 2021. Los tres acusados por la muerte a tiros de un familiar del clan de los Marco, ajeno a las disputas de sus primos como los Bocanegra, y de otro vecino de Torrent alcanzado por una bala perdida, fueron condenados a penas de entre 45 y 49 años de cárcel, aunque se encuentran en libertad a la espera de que la sentencia sea firme.

En esta ocasión ha sido una discusión entre chicos jóvenes, por motivos que se desconocen, y al parecer uno de los disparos ha sido realizado desde una ventana y al aire, a modo disuasorio. Pero el antecedente que hay también comenzó con una simple discusión banal entre menores y llevó a dos tiroteos entre dos clanes enfrentados. El primero con heridos y los autores de los disparos absueltos, y el segundo con dos víctimas inocentes muertas cuando visitaban la tumba de sus familiares el día de Todos los Santos.

Para esclarecer lo sucedido a última hora de la tarde de hoy y evitar que la situación se descontrole, en la zona siguen varias patrullas. La Policía Nacional investiga lo ocurrido y por el momento no se han producido detenciones.