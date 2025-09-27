Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El Euromillones de este viernes entrega 130 millones de euros a un único acertante
Calle del Xenillet de Torrent donde se ha producido este nuevo tiroteo. I. C.

Tiroteo sin heridos en el Xenillet de Torrent

La Policía Nacional investiga si detrás de estos disparos al aire está de nuevo el clan de los Bocanegra, autores del doble crimen del cementerio

Ignacio Cabanes

Ignacio Cabanes

Torrent

Sábado, 27 de septiembre 2025, 00:28

Las armas de fuego vuelven a hacer acto de presencia en las calles del barrio del Xenillet de Torrent y dos disparos al aire obligan a movilizar a numerosas patrullas de la Policía Nacional y de la Policía Local para controlar la situación y evitar que el incidente, que se ha saldado sin heridos ni detenidos, vaya a más.

La Policía Nacional investiga si detrás de este nuevo tiroteo en esta barriada de Torrent está el clan de los Bocanegra, aunque buena parte de la familia ya fue desterrada cuando se produjo el doble asesinato del cementerio el día de Todos los Santos de 2021. Los tres acusados por la muerte a tiros de un familiar del clan de los Marco, ajeno a las disputas de sus primos como los Bocanegra, y de otro vecino de Torrent alcanzado por una bala perdida, fueron condenados a penas de entre 45 y 49 años de cárcel, aunque se encuentran en libertad a la espera de que la sentencia sea firme.

En esta ocasión ha sido una discusión entre chicos jóvenes, por motivos que se desconocen, y al parecer uno de los disparos ha sido realizado desde una ventana y al aire, a modo disuasorio. Pero el antecedente que hay también comenzó con una simple discusión banal entre menores y llevó a dos tiroteos entre dos clanes enfrentados. El primero con heridos y los autores de los disparos absueltos, y el segundo con dos víctimas inocentes muertas cuando visitaban la tumba de sus familiares el día de Todos los Santos.

Para esclarecer lo sucedido a última hora de la tarde de hoy y evitar que la situación se descontrole, en la zona siguen varias patrullas. La Policía Nacional investiga lo ocurrido y por el momento no se han producido detenciones.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Viola a una niña tras subirla a su furgoneta en Xirivella y lo confiesa 17 años después
  2. 2 La Policía interviene lingotes de oro, diamantes, armas de fuego y 53 vehículos de lujo al cártel del puerto de Valencia
  3. 3 Los policías infiltrados en el cártel del puerto de Valencia recibieron tres encargos para rescatar alijos de cocaína
  4. 4

    Los primeros pisos turísticos de Valencia se reinventan tras la moratoria de Catalá
  5. 5

    El Gobierno frena el plan de Mazón para elegir Castellano o Valenciano en la selectividad
  6. 6 Muere a los 21 años Billy Vigar, canterano del Arsenal
  7. 7

    El fotógrafo que retrató la Valencia del desarrollismo
  8. 8

    ¿Quién vive en los coliving de Valencia? Estos son los perfiles más comunes en las casas de moda
  9. 9

    Tres responsables de Sanidad, procesados por impedir que una psiquiatra ocupara la plaza que obtuvo en una oposición
  10. 10 Mislata se adelanta y aprueba la suspensión de clases con alerta naranja

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Tiroteo sin heridos en el Xenillet de Torrent

Tiroteo sin heridos en el Xenillet de Torrent