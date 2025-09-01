Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
De izquierda a derecha, 'Gran Capitán', 'Joker' y 'Sordo', los tres palomos sustraídos. LP

Sustraen tres palomos que valen una fortuna: 170.000 euros

La Guardia Civil busca a 'Sordo', 'Gran Capitán' y 'Joker' y centra la investigación en 'colombaires' con antecedentes delictivos en la Comunitat Valenciana y Región de Murcia

Javier Martínez

Javier Martínez

Valencia

Lunes, 1 de septiembre 2025, 00:39

'Sordo', 'Gran Capitán' y 'Joker' son los nombres de tres palomos deportivos que valen una fortuna, unos 170.000 euros aproximadamente, según la denuncia ... por robo que presentaron los dueños de las aves domesticadas, tres joyas de la corona en la colombicultura de la Comunitat Valenciana y Región de Murcia por su brillante palmarés.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aemet anuncia posibles chubascos acompañados de tormentas este lunes en la Comunitat y señala las zonas donde caerán
  2. 2

    Las pensiones que vienen: cuatro meses para el cambio del cálculo y la llegada del doble modelo
  3. 3 Ninet anuncia que se jubila y deja el MuVIM ante la investigación de la Diputación
  4. 4

    Del calor al riesgo de trombas cada vez más intensas en Valencia
  5. 5 La Policía detiene a dos traficantes con 377 kilos de hachís en Alginet
  6. 6

    El salto que da fichar cracks
  7. 7

    Cierra Hollywood, la tienda que puso casa en Valencia a Dolce
  8. 8

    Las lluvias amenazan unos barrancos todavía a medio arreglar
  9. 9

    By-pass y cercanías, dos materias pendientes en infraestructuras
  10. 10 La salida de Sergi Canós del Valencia se complica

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Sustraen tres palomos que valen una fortuna: 170.000 euros

Sustraen tres palomos que valen una fortuna: 170.000 euros