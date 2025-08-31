Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El alijo de hachís intervenido a los dos traficantes. LP

La Policía detiene a dos traficantes con 377 kilos de hachís en Alginet

Los agentes intervinieron el alijo de droga, dos vehículos y un dispositivo tecnológico utilizado para eludir las vigilancias policiales

S. V.

Valencia

Domingo, 31 de agosto 2025, 09:51

La Policía Nacional ha detenido en Alginet a dos hombres, de 36 y 37 años, como presuntos autores de un delito contra la salud pública tras sorprenderlos cuando iban a realizar una venta de droga. Los policías les intervinieron 377 kilos de hachís que se encontraban en el interior de un vehículo de gran cilindrada.

Los hechos ocurrieron el pasado 30 de julio en las inmediaciones del polígono industrial de Alginet cuando los agentes observaron un vehículo de gran cilindrada que realizaba maniobras de conducción anómalas, mostrando el conductor una actitud nerviosa. Tras seguir al mismo, los policías observaron cómo el turismo se detenía y, tras unos minutos de espera, llegó al lugar un segundo varón a bordo de un vehículo de alta gama, estableciendo contacto entre ellos.

En el momento en que el primer sospechoso se disponía a entregar las llaves del coche al segundo, los agentes intervinieron identificándose como policías. Tras inspeccionar el turismo, localizaron en su interior nueve fardos de hachís que pesaban un total de 377 kilos.

Los investigadores intervinieron la droga, así como los dos vehículos, y un dispositivo tecnológico para eludir las vigilancias policiales, localizado en uno de los coches. Asimismo, detuvieron a los varones como presuntos autores de un delito contra la salud pública, pasando estos a disposición judicial.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hallan sin vida a Matilde Muñoz, la turista española desaparecida en Indonesia
  2. 2 El jefe de prensa del Ayuntamiento de Torrent, cesado por un incidente en casa de su expareja
  3. 3 Aemet activa un aviso amarillo por calor este domingo en Valencia y señala la única zona que rozará los 37 grados de España
  4. 4 La Lotería Nacional del sábado deja el primer premio en el municipio donde fue enterrado el hijo de un Papa y otras doce localidades
  5. 5 El precio del butano para la primera semana de septiembre
  6. 6 El impresionante debut como titular de Baptiste Santamaria
  7. 7

    La mujer que dejó huella en el arte urbano valenciano pintando conejos rosas
  8. 8

    La fiesta blanca con barra libre de cava que ha congregado a la sociedad valenciana
  9. 9

    El desplome de la natalidad dispara las plazas vacantes en los colegios de Valencia
  10. 10

    Las pensiones que vienen: cuatro meses para el cambio del cálculo y la llegada del doble modelo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La Policía detiene a dos traficantes con 377 kilos de hachís en Alginet

La Policía detiene a dos traficantes con 377 kilos de hachís en Alginet