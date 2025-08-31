La Policía detiene a dos traficantes con 377 kilos de hachís en Alginet Los agentes intervinieron el alijo de droga, dos vehículos y un dispositivo tecnológico utilizado para eludir las vigilancias policiales

S. V. Valencia Domingo, 31 de agosto 2025, 09:51

La Policía Nacional ha detenido en Alginet a dos hombres, de 36 y 37 años, como presuntos autores de un delito contra la salud pública tras sorprenderlos cuando iban a realizar una venta de droga. Los policías les intervinieron 377 kilos de hachís que se encontraban en el interior de un vehículo de gran cilindrada.

Los hechos ocurrieron el pasado 30 de julio en las inmediaciones del polígono industrial de Alginet cuando los agentes observaron un vehículo de gran cilindrada que realizaba maniobras de conducción anómalas, mostrando el conductor una actitud nerviosa. Tras seguir al mismo, los policías observaron cómo el turismo se detenía y, tras unos minutos de espera, llegó al lugar un segundo varón a bordo de un vehículo de alta gama, estableciendo contacto entre ellos.

En el momento en que el primer sospechoso se disponía a entregar las llaves del coche al segundo, los agentes intervinieron identificándose como policías. Tras inspeccionar el turismo, localizaron en su interior nueve fardos de hachís que pesaban un total de 377 kilos.

Los investigadores intervinieron la droga, así como los dos vehículos, y un dispositivo tecnológico para eludir las vigilancias policiales, localizado en uno de los coches. Asimismo, detuvieron a los varones como presuntos autores de un delito contra la salud pública, pasando estos a disposición judicial.