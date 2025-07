Salvan a un joven que se desangraba tras romper una ventana para entrar en casa

Ignacio Cabanes Valencia Sábado, 5 de julio 2025, 00:25 Comenta Compartir

Un joven de 19 años estuvo a punto de morir desangrado este pasado lunes, al seccionarse una arteria, después de fracturar un ventanal de una patada cuando trataba de entrar en casa de una amiga desde la terraza en la que ambos estaban fumando. La rápida intervención de dos policías locales del distrito de Russafa, quienes lograron realizarle un torniquete para parar la hemorragia en la pierna, evitó la tragedia.

Los hechos ocurrieron a las ocho de la tarde del pasado 30 de junio en un domicilio de la calle Maestro Aguilar de Valencia. Los agentes localizaron al joven gravemente herido en el rellano de la escalera con varios cortes en la pierna, el más grave en el muslo izquierdo. Al parecer, los dos jóvenes estaban fumando en la terraza y cerraron el ventanal para que no entrara humo. Como luego no podían volver a entrar, el herido optó por la vía de la fuerza, y no pensó en las consecuencias de su acción, propinando una patada al cristal.

Fruto de ello el joven, de 19 años, sufrió varios cortes y presentaba una hemorragia masiva «con riesgo inminente para su vida», como señalan fuentes de la Sección Sindical de CCOO de la Policía Local de Valencia, que han presentado una propuesta de reconocimiento para los dos agentes de Russafa que intervinieron por servicio policial destacado tras salvar la vida de este joven, evacuado posteriormente al Hospital La Fe por una ambulancia del SAMU.

Según estas mismas fuentes sindicales, los policías demostraron sus conocimientos en técnicas actualizadas de primeros auxilios, «decisión, seriedad y eficacia bajo presión», así como «capacidad para actuar en situaciones críticas y compromiso con el servicio público».