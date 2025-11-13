Un hombre saquea a otro tras asfixiarlo en un garaje de Valencia con un 'mataleón' La Policía Nacional arresta al sospechoso, que sustrajo dinero, un móvil y tarjetas a la víctima

R. V. Valencia Jueves, 13 de noviembre 2025, 11:00

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Valencia a un hombre de 46 años como presunto autor de los delitos de robo con violencia, lesiones y estafa, tras sustraer a otro dinero, tarjetas y el teléfono móvil empleando la técnica del «mataleón» y posteriormente realizar compras con las tarjetas robadas.

Los hechos ocurrieron a principios del pasado mes de julio, sobre las dos de la madrugada en una calle del distrito valenciano de Trànsits. Tal y como pudieron saber los agentes a raíz de la denuncia de la víctima, un hombre estaba paseando junto a una amiga, momento en el que, de forma sorpresiva alguien le agarró por el cuello, introduciéndole en la entrada de un garaje, además de advertirles a ambos que si hacían caso a sus indicaciones no les pasaría nada.

Una vez en el interior del garaje, el asaltante los lanzó al suelo, aprovechando para sustraer al hombre varios efectos, como el teléfono móvil, dinero, documentación y tarjetas bancarias, con las que apenas unos minutos después de cometer el robo con violencia, realizó compras en establecimiento de vending.

Al parecer, el autor aplicó la técnica del «mataleón», que consiste en aprisionar con los brazos la zona del cuello de la víctima, reduciendo su circulación sanguínea hacia el cerebro y consiguiendo con ello la pérdida del conocimiento o su aturdimiento.

El grupo de Atracos de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Valencia se hizo cargo de las investigaciones y tras varias indagaciones, los agentes lograron identificar al sospechoso, siendo este finalmente detenido el pasado miércoles como presunto autor de los delitos de robo con violencia, lesiones y estafa, y puesto a disposición judicial.