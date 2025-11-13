Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Una de las naves con los productos falsificados. LP

Cinco investigados tras hallar más de 3.000 artículos falsificados en tres naves en Manises

La Guardia Civil también localizó a dos personas sin contrato de trabajo

M. G.

Manises

Jueves, 13 de noviembre 2025, 10:24

La Guardia Civil ha investigado a cinco personas por falsificar más de 3.000 artículos de marca el pasado 11 de noviembre en tres naves ubicadas en el polígono industrial de La Cova, en el término municipal de Manises.

Tras varias pesquisas, los agentes especializados en el resguardo fiscal de la Guardia Civil detectaron una serie de naves en la que podrían estarse produciendo falsificaciones de productos de marca a gran escala para surtir a varios vendedores ambulantes y almacenes.

Finalmente, el pasado 11 de noviembre se realizan tres inspecciones en diferentes naves industriales. En el interior se encontraron y aprehendieron 3.066 artículos de diversas marcas relacionadas principalmente con el comercio textil de lujo. Además, se intervinieron 762 símbolos y logotipos de diversas marcas.

Por estos hechos, se investigó a cinco personas, cuatro mujeres y un hombre, de nacionalidad china, por un delito contra la propiedad industrial. También se levantaron cuatro actas por 11 infracciones a los decretos 77/94, la ley 1/2007 y la ley 3/2011. Además, se levantó otro acta por una infracción a la Seguridad Social al encontrarse dos trabajadores en la nave sin contrato de trabajo.

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes de la UDAIFF de Valencia y las diligencias fueron entregadas en el Juzgado de Guardia de Quart de Poblet.

