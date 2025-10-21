Reencuentro de una madre con sus cuatro hijos tras la pesadilla de Argelia

La titánica lucha de una valenciana por traer de regreso a casa a sus cuatro hijos, menores de edad, retenidos en Argelia por su padre ... y presunto maltratador, ha terminado con final feliz. Tras más de 80 días de pesadilla, Sara ya está en España con los pequeños a salvo, mientras que Mourad S. K. se encuentra en prisión provisional tras su detención la semana pasada, como informó LAS PROVINCIAS. «Me ha costado mucho tenerlos conmigo, no me dejaban sacarlos de Argelia, pero por fin estamos todos juntos aquí», relata sin poder contener su alegría esta madre a su llegada a la estación de autobuses de Valencia este mediodía.

Para que se produjera este reencuentro familiar, después de que el pasado 30 de julio el padre de los menores se llevara a los cuatro -de quince, diez años y dos mellizos de nueve- a su país natal, Sara no ha cesado en su empeño y logró hacer creer a expareja que aceptaba marcharse con él a Argelia junto el quinto hijo en común, de solo dos años. De esta forma pudo hacer que el hombre, acusado de cuatro delitos de sustracción de menores y amenazas continuadas, volviera a España, donde fue arrestado.

Una vez encarcelado el presunto maltratador tras acordarlo dos juzgados de Valencia distintos, y concedido el ejercicio exclusivo de la patria potestad a la madre, la mujer no dudó en volar hasta Argelia para poder sacar a los niños del país y retornar a su hogar en la capital del Turia, donde tienen su vida, amigos y están escolarizados.

La noche del pasado sábado, a las tres y media de la madrugada, tomó un taxi a Alicante y desde allí cogió un vuelo rumbo a Argelia para poder reunirse con cuatro de sus cinco hijos (el pequeño de dos años siempre ha estado con ella). Allí, la familia paterna tampoco se lo iba a poner fácil. «Vinieron a por ellos y se tuvieron que esconder para que no se los llevaran», relata Sara.

Ampliar Sara se reúne con sus cuatro hijos en Argelia tras el ingreso en prisión del padre. LP

Para la resolución del caso han resultado claves las pruebas que los propios menores le enviaron a su madre, videos y audios que supuestamente acreditan los malos tratos por parte de su padre. Además, la madre también agradece a la Policía Nacional y al consulado español en Argelia todo el apoyo que ha recibido para poder recuperar a los niños.

«Me hicieron un salvoconducto para poderlos traer conmigo, pero aún así me han puesto muchas dificultades», explica Sara sobre las trabas burocráticas que se ha encontrado para sacar a los niños de Argelia. «En el consulado me decían que no podían hacer nada, que allí mandan las autoridades argelinas y que me la jugaba si intentaba sacarlos».

Ampliar Los niños a su llegada a la estación de autobuses de Valencia. Iván Arlandis

Incluso estando ya en el aeropuerto internacional de Argel en la madrugada de este martes con sus cuatro hijos listos para embarcar, la policía argelina no le dejaba que se llevara al mayor de ellos, de quince años, al carecer de pasaporte. Sara estaba desesperada y hubo un momento en el que incluso llegó a plantearse el volar a España con los otros tres y regresar dentro de una semana a por el mayor, al que no veía desde hacía ocho meses, cuando solventara este papeleo, aunque dejarlo allí solo no era una solución.

De hecho, la mujer asegura que desde que su expareja regresó a Valencia y fue detenido, los cuatro hermanos han estado solos, sin la ayuda de ningún familiar allí en Argelia. «Me los encontré con un hambre, se comieron dos bocadillos porque los tenía muertecicos de hambre», asegura.

Billetes de ida y vuelta

El «infierno» vivido por esta mujer comenzó el 30 de julio, cuando su expareja, con el que está divorciada desde 2012, pero con el que ha seguido manteniendo una relación de idas y venidas -tienen un hijo en común de solo dos años- se llevó a sus cuatro hijos de quince, diez años y dos de nueve a Argelia para poder visitar a su abuela paterna, enferma de alzheimer. La madre, que ostenta la guarda y custodia de los pequeños desde marzo de 2025, le dio permiso para que se los llevara confiada en que regresarían el 30 de agosto, fecha en la que figuraba el billete de vuelta.

Pero tan pronto como el padre de los menores, con doble nacionalidad española y argelina, los tuvo allí, le bloqueó en el teléfono y le dijo que los niños jamás regresarían a España, según denunció la madre el pasado 5 de agosto.

La denunciante asegura también que estando retenidos allí en Argelia, su progenitor les ha maltratado y aportó a la policía y en el juzgado audios, videos y mensajes que apoyan su versión de los hechos. Por su parte, el detenido, que se encuentra en prisión provisional, negó ante el juez que haya golpeado o maltratado a sus hijos y alegó que sí pensaba traerlos de vuelta, pero cuando los billetes fueran más baratos. Obviando que ya tenía comprados los billetes de regreso para los menores, según le hizo creer a la madre.

Alejamiento de los menores

Dado el riesgo de fuga, que el juzgado calificó de «muy elevado», y para evitar que el padre pudiera influenciar en la denunciante y en los menores, el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número cinco de Valencia acordó el ingreso en prisión del padre, y dictó una orden de alejamiento que le prohíbe aproximarse a menos de 500 metros de sus cinco hijos y de su expareja durante un plazo de un año.