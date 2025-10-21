Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Sara se abraza a sus hijos tras conseguir traerlos de nuevo a España tras 80 días retenidos en Argelia.

Sara se abraza a sus hijos tras conseguir traerlos de nuevo a España tras 80 días retenidos en Argelia. Iván Arlandis

Reencuentro de una madre con sus cuatro hijos tras la pesadilla de Argelia

Sara consigue traer de regreso a Valencia a los niños secuestrados y presuntamente maltratados por su padre, en prisión provisional por la sustracción de menores y las amenazas de muerte

Ignacio Cabanes

Ignacio Cabanes

Valencia

Martes, 21 de octubre 2025, 16:25

Comenta

La titánica lucha de una valenciana por traer de regreso a casa a sus cuatro hijos, menores de edad, retenidos en Argelia por su padre ... y presunto maltratador, ha terminado con final feliz. Tras más de 80 días de pesadilla, Sara ya está en España con los pequeños a salvo, mientras que Mourad S. K. se encuentra en prisión provisional tras su detención la semana pasada, como informó LAS PROVINCIAS. «Me ha costado mucho tenerlos conmigo, no me dejaban sacarlos de Argelia, pero por fin estamos todos juntos aquí», relata sin poder contener su alegría esta madre a su llegada a la estación de autobuses de Valencia este mediodía.

