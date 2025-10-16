A prisión por el secuestro de sus cuatro hijos en Argelia y amenazas de muerte «Es un maltratador y un psicópata, ¿qué están esperando? Que me los traigan en una caja», exige la madre para recuperar a los pequeños

La madre de los niños retenidos en Argelia por su padre, tras declarar en el juzgado de guardia de Valencia.

Ignacio Cabanes Valencia Jueves, 16 de octubre 2025, 01:00

Atrapados en Argelia desde el pasado 30 de julio, sufriendo presuntos malos tratos por parte de su padre y sin apenas comer, según denuncia su madre. Así se encuentran cuatro menores de quince, diez años y dos mellizos de nueve, desde que Mourad S. K., de nacionalidad española y origen argelino, se los llevó a su país con la excusa de que vieran a su abuela paterna, que está enferma. Dos juzgados de Valencia distintos, el cinco de Violencia sobre la Mujer y el Juzgado de Instrucción nueve, acordaron este miércoles el ingreso en prisión del padre por cuatro delitos de sustracción de menores, cuatro de malos tratos habituales a los niños y uno de amenazas.

La madre, que tiene la custodia y un quinto hijo con su expareja, aceptó dejárselos por humanidad para que no le quedara el pesar de que no habían visto a su abuela. «Tenía billetes de ida y vuelta, yo confiaba en él», reconoce la mujer.

Pero al llegar a Argelia le bloqueó las llamadas. «A los cinco días me llama y me dice que los niños no me los va a devolver, que ya no van a volver a España», relata nerviosa la mujer, desesperada por poder reencontrarse con sus hijos y temiendo por su vida.

«Yo entraré en prisión pero que sepas y entiendas que tus hijos no los vas a volver a ver porque no te voy a firmar ningún papel. Vas a sufrir tú y los niños», le dijo su presunto maltratador, al que denunció inmediatamente por sustracción de menores, malos tratos y amenazas, tanto a ella como a los niños.

Se suponía que tenía que devolverlos el 30 de agosto, pero como ya le había amenazado, los niños se quedaron allí, y siguen en el país argelino. Para poder recuperarlos, y tras recibir grabaciones y audios que sus propios hijos le enviaban a escondidas en los que se evidencia los malos tratos de su padre, Sara optó por seguirle el juego a su expareja para hacerlo venir al país. «Le hice la 'chachi' para que viniera», explica la mujer.

«Lo primero que voy a hacer es romper el pasaporte, luego le voy a pegar un palizón, ..., la mato y la tiro a un pozo»

De esta forma consiguió parte de su objetivo. Le hizo creer que aceptaba marcharse a vivir allí con ellos y que viniera a recogerla. Confiando en que en cuanto pusiera un pie en territorio español fuera arrestado por la sustracción de los menores y los malos tratos.

No fue exactamente así, y pasaron varias horas desde que llegó en la mañana del pasado martes en el ferry de Mostaganem al puerto de Valencia y fue detenido por la Policía Nacional. Pero una vez arrestado y puesto a disposición judicial, Mourad S. K., de 45 años, ha ingresado en prisión provisional y el juzgado de violencia ha adoptado medidas cautelares de retirada de la patria potestad.

Con ello la mujer espera que ahora se agilice todo con el consulado de España en Argelia y pueda traer cuanto antes a sus hijos con ella. «Es un maltratador y un psicópata, ¿qué están esperando? Que me los traigan en una caja».

«Los niños son españoles y ellos no quieren estar allí», remarca la madre, quien muestra vídeos de algunos episodios violentos de su expareja con su hija y con el hijo mayor, de quince años, al que le ha llegado a poner el cuchillo en el cuello hasta en dos ocasiones, según denuncia la madre.

Una prima de la denunciante también refrenda las amenazas del presunto maltratador. Tras una conversación telefónica que mantuvo con este asegura que le dijo: «¿Qué se cree que esa, que se va a reír de mí? Allí en España manda ella pero aquí en mi país mando yo y conforme pise Argelia lo primero que voy a hacer es romper el pasaporte. Le voy a pegar un palizón que se va a acordar de mí. Y si me entra la manía la mato y la tiro al pozo».