Prisión para el presunto autor del crimen de una turista en Alcossebre La jueza considera que existe riesgo de fuga por la gravedad de las penas a las que se enfrenta el investigado y su falta de arraigo en España

Varios veraneantes y dos patrullas de la Guardia Civil junto a la caravana donde asesinaron a la víctima.

J. F. Castellón Lunes, 8 de septiembre 2025, 12:53

La magistrada titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2 de Vinaròs ha decretado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del hombre detenido en Francia por el homicidio de una turista de ese país que tuvo lugar el 18 de julio de 2024 en Alcossebre.

La magistrada adoptó esta decisión el pasado viernes, 5 de septiembre, a petición de la Fiscalía tras la comparecencia del investigado, quien fue entregado por las autoridades francesas dos semanas después de su arresto en la ciudad gala de Perpignan. La operación policial que posibilitó su captura fue conjunta con la Guardia Civil.

La jueza considera que existen suficientes indicios para presumir que el hombre acabó con la vida de la víctima, de 63 años y que había viajado a España en autocaravana, tras agredirla presuntamente en múltiples ocasiones con un arma blanca.

Además, entiende que concurre, para adoptar la medida cautelar de prisión preventiva, riesgo de fuga, dada la gravedad de las penas a que en su caso puede enfrentarse el investigado y su falta de arraigo en España. Del mismo modo, añade que es necesario evitar la alteración o destrucción de fuentes de prueba relevantes, pues la investigación no ha concluido y todavía restan diligencias por practicar.

El crimen tuvo lugar el 18 de julio del pasado año en Alcossebre, un núcleo de población perteneciente a la localidad castellonense de Alcalà de Xivert.