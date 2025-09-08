Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Guardia Civil abre diligencias por los altercados en Moncada donde intervino un concejal
Varios veraneantes y dos patrullas de la Guardia Civil junto a la caravana donde asesinaron a la víctima. J. L. Bort.

Prisión para el presunto autor del crimen de una turista en Alcossebre

La jueza considera que existe riesgo de fuga por la gravedad de las penas a las que se enfrenta el investigado y su falta de arraigo en España

J. F.

Castellón

Lunes, 8 de septiembre 2025, 12:53

La magistrada titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2 de Vinaròs ha decretado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del hombre detenido en Francia por el homicidio de una turista de ese país que tuvo lugar el 18 de julio de 2024 en Alcossebre.

La magistrada adoptó esta decisión el pasado viernes, 5 de septiembre, a petición de la Fiscalía tras la comparecencia del investigado, quien fue entregado por las autoridades francesas dos semanas después de su arresto en la ciudad gala de Perpignan. La operación policial que posibilitó su captura fue conjunta con la Guardia Civil.

La jueza considera que existen suficientes indicios para presumir que el hombre acabó con la vida de la víctima, de 63 años y que había viajado a España en autocaravana, tras agredirla presuntamente en múltiples ocasiones con un arma blanca.

Además, entiende que concurre, para adoptar la medida cautelar de prisión preventiva, riesgo de fuga, dada la gravedad de las penas a que en su caso puede enfrentarse el investigado y su falta de arraigo en España. Del mismo modo, añade que es necesario evitar la alteración o destrucción de fuentes de prueba relevantes, pues la investigación no ha concluido y todavía restan diligencias por practicar.

El crimen tuvo lugar el 18 de julio del pasado año en Alcossebre, un núcleo de población perteneciente a la localidad castellonense de Alcalà de Xivert.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tres detenidos por una riña tumultuaria en pleno centro de Valencia
  2. 2 Detenido un guardia civil por agredir a una joven engrilletada en Oliva
  3. 3 Un concejal de Moncada se enzarza en una trifulca tras insultos a Pedro Sánchez
  4. 4 El robo de coches se desborda un 933% en un municipio valenciano en solo un año
  5. 5 «Ver la cara de felicidad y la respuesta de la sociedad a Juan Roig le llena de orgullo»
  6. 6 El momento más mágico de la noche en el Roig Arena
  7. 7 Un niño con autismo resulta herido grave tras caer desde un segundo piso en Valencia
  8. 8

    La nueva Valencia de los 17 PAI
  9. 9 Cinco jóvenes heridos en un accidente en la A-23 en Sagunt
  10. 10 Europa cambia el plazo para reclamar miles de euros a quien compró un vehículo con el precio inflado entre 2006 y 2013

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Prisión para el presunto autor del crimen de una turista en Alcossebre

Prisión para el presunto autor del crimen de una turista en Alcossebre