Urgente Detenido un guardia civil por agredir a una joven engrilletada en Oliva
Detenido un guardia civil por agredir a una joven engrilletada en Oliva

El agente empuja a la chica contra una pared, la tira al suelo tras hacerle una zancadilla y la arrastra por el suelo

Javier Martínez

Valencia

Lunes, 8 de septiembre 2025, 09:12

La difusión de un vídeo en redes sociales ha sido clave para detener a un guardia civil que agredió a una joven durante una intervención policial en Oliva. El agente coge con una mano la barbilla a la chica, la empuja contra una pared y la tira al suelo tras hacerle una zancadilla.

La escena fue grabada por un vecino desde una finca cercana. La joven está engrilletada con las manos en la espalda en el momento que el guardia civil se extralimita de sus funciones, y además la arrastra por el suelo a pesar de que la chica no ofrece resistencia y le pide a gritos que deje de utilizar la violencia.

Los hechos sucedieron el pasado mes de julio cuando varios agentes la Policía Local y de la Guardia Civil intervinieron en un suceso. Tras la difusión de la imágenes en las redes sociales, la Guardia Civil actuó de inmediato y arrestó al agente el pasado sábado por un delito contra la integridad moral de las personas. También le ha apartado de servicio a la espera de la investigación judicial y las consecuencias penales de su brutalidad.

En actualización

Esta es una noticia de última hora y estamos trabajando para ampliar la información. Sigue toda la actualidad en lasprovincias.es

