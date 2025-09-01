A prisión por intentar matar a un hombre en un pub de Paiporta tras cortarle la yugular La víctima, de 51 años, le recriminó a su agresor haber mirado a una amiga y este arremetió contra él con una copa rota causándole un corte grave en el cuello

El herido fue localizado en esta rotonda de Paiporta tras dejar un reguero de sangre de 60 metros.

Ignacio Cabanes Paiporta Lunes, 1 de septiembre 2025, 18:43 Comenta Compartir

Una discusión en un pub de Paiporta por una simple mirada a una mujer, que al parecer uno de los implicados malinterpretó, derivó en una agresión en la que un hombre resultó gravemente herido con un corte en el cuello que le afectó la vena yugular, y su presunto agresor detenido y encarcelado por tentativa de homicidio.

Este homicidio frustrado por la rápida actuación de los medios sanitarios desplazados al lugar, que lograron estabilizar al herido y trasladarlo al Hospital La Fe antes de que se desangrara, se produjo a las tres de la madrugada del pasado sábado en el interior de un local de ocio de Paiporta.

La víctima, un madrileño de 51 años que estaba pasando unos días en la localidad, se encontraba con un grupo de amigos en este pub del municipio, el único abierto tras la dana, cuando tuvo un encontronazo con otro cliente del local, de 65 años. Al parecer, el primero habría recriminado al segundo haber mirado a su amiga de una forma que incomodó a la mujer, y este hecho derivó en una pelea.

Durante el enfrentamiento, el sexagenario cogió una copa de gran tamaño y tras romperla le realizó un corte de unos seis centímetros en el cuello a su oponente, que comenzó a sangrar abundantemente al afectarle la vena yugular.

Hasta el lugar se desplazaron rápidamente agentes de la Guardia Civil, quienes localizaron al presunto autor de la tentativa de homicidio en el pub, el cual se encontraba lleno de gente, pero no a la víctima, que se había marchado huyendo de su agresor. Siguiendo un reguero de sangre desde el citado local de Paiporta hasta una rotonda a unos 60 metros, los agentes localizaron tendido en el suelo a la víctima con un corte en el cuello y en grave estado.

Los sanitarios de la ambulancia del SAMU desplazados al lugar lograron estabilizar al herido, que fue evacuado inconsciente al Hospital La Fe de Valencia, donde permanece ingresado.

El arma no ha sido localizada

La Guardia Civil trató de recuperar el arma empleada por el presunto agresor, una copa o vaso roto, pero no lo localizaron. Además, el local de ocio no cuenta con cámaras de seguridad, lo que tampoco ha facilitado las investigaciones.

El arrestado pasó este domingo a disposición del Juzgado de Instrucción número uno de Torrent. Tras tomar declaración al detenido, de 65 años y con antecedentes, la jueza acordó su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin posibilidad de fianza en una causa abierta inicialmente por un delito de homicidio en grado de tentativa.