Las Policías Locales critican su exclusión de la Guía de Emergencias de la Comunitat Valenciana UCPOLCV ha manifestado su protesta formal al recordar que desempeñan un papel fundamental y suelen ser los primeros en intervenir

Ignacio Cabanes Valencia Miércoles, 17 de septiembre 2025, 20:38

La Unió de Comandaments de la Policía Local de la Comunitat Valenciana (UCPOLCV) ha manifestado su protesta formal ante la reciente publicación de la Guía de Emergencias de la Comunitat Valenciana, en la que no se contempla el papel de las Policías Locales en la gestión de emergencias.

La organización recuerda que las Policías Locales son los primeros intervinientes en el ámbito municipal y desempeñan un papel fundamental en situaciones de catástrofe, inundaciones, incendios, accidentes o crisis de seguridad, tal y como reconoce la Ley Orgánica 2/1986 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y la Ley 17/2017 de Coordinación de Policías Locales de la Comunitat Valenciana.

«Resulta incomprensible que, después de haber demostrado en episodios recientes —como la Dana, incendios forestales o emergencias sanitarias— su entrega y eficacia, la Policía Local quede invisibilizada en un documento que debe ser la referencia de la coordinación en emergencias», señalan fuentes de la UCPOLCV.

La exclusión de las Policías Locales, según la Unión, debilita la coordinación interinstitucional y desatiende el papel clave de estos cuerpos en los CECOPAL, en los Centros de Recepción de Medios (CRM) y en la activación de los planes municipales de emergencia.

Por todo ello, la UCPOLCV reclama a la Generalitat la revisión inmediata de la guía, incorporando el papel esencial de las Policías Locales. Así como la creación de un canal de participación estable en materia de emergencias, que permita dar voz a los mandos y representantes de las Policías Locales en la Comunitat.

Al igual que piden que el Consell se comprometa de que en futuras publicaciones, protocolos y planes autonómicos se visibilice expresamente la función de las Policías Locales.

La UCPOLCV reafirma así su compromiso con la seguridad ciudadana y la protección civil, y advierte que seguirá reclamando el reconocimiento institucional que merece la Policía Local en el sistema valenciano de emergencias.