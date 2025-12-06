La Policía desmantela una plantación de marihuana en Torrent Los agentes antidroga detienen a un traficante y se incautan de más de 23.000 euros, 600 plantas de cannabis, varias armas blancas y útiles para el cultivo de cannabis

S. V. Valencia Sábado, 6 de diciembre 2025, 09:38

La Policía Nacional ha desmantelado en Torrent un cultivo de marihuana con cerca de 600 plantas. y ha detenido a un varón de 47 años como presunto autor de los delitos contra la salud pública, defraudación de fluido eléctrico y tenencia ilícita de armas.

Los agentes intervinieron al individuo arrestado más de 23.000 euros y diversos útiles para el cultivo de marihuana, entre los que se encuentran 12 lámparas led, 37 focos, 37 balastros, 21 ventiladores, tres aparatos de aire acondicionado industrial y dos filtros de carbono. Además, la Policía le intervino dos katanas, una defensa policial, una navaja mariposa y dos machetes.

La investigación policial comenzó cuando agentes de la Brigada de Policía Judicial de la comisaría de Xirivella detectaro un vehículo propiedad de un varón con material utilizado en plantaciones de marihuana.

Tras las primeras indagaciones por parte de los investigadores, estos pudieron constatar que el sospechoso realizaba movimientos de bolsas con restos de marihuana, comprobando que distribuía dicha sustancia estupefaciente al menudeo en diversos puntos.

Es por ello que tras las comprobaciones necesarias, la Policía organizó un operativo que culminó con una entrada y registro en dos inmuebles propiedad del investigado, donde los agentes intervinieron cerca de 600 plantas de cannabis, más de 23.000 euros, las armas blancas y diversos útiles para el cultivo de marihuana

En el dispositivo también participaron agentes pertenecientes a la Brigada de Policía Judicial. Brigada de Seguridad Ciudadana de la comisaría de Xirivella, la Unidad de Prevención y Reacción, así como medios aéreos de la Policía.

Por todo ello, la Policía detuvo al sospechoso, con antecedentes delictivos, por los delitos contra la salud pública, de defraudación de fluido eléctrico y tenencia ilícita de armas.