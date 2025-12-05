Detenida la banda que robaba bicicletas y motos de alta gama en la Comunitat Valenciana Los ladrones se apoderaron de vehículos valoradas en 420.000 euros que transportaron a Rumanía

Uno de los ladrones grabado por una cámara de seguridad en una de las tiendas.

La Policía Nacional y la Guardia Civil han desarticulado una organización criminal especializada en el robo en tiendas de bicicletas de alta gama y motocicletas. Los ladrones se apoderaron de bicis y motos valoradas en 420.000 euros que transportaron a Rumanía. Tres ciudadanos rumanos han sido detenidos en la operación Ciclos-Volta. A uno de ellos le constaba además una orden europea de detención y entrega por parte de las autoridades judiciales austriacas.

Los investigadores les atribuyen ocho robos entre junio y agosto de este año en Peñíscola, Almassora, Alzira, Paiporta, Utebo (Zaragoza) y Huesca. Los detenidos, imputados por delitos de pertenencia a organización criminal, robo con fuerza y falsificación de documento público, fueron arrestados en dos localidades de Huesca --Benabarre y Binéfar-- y en Termens (Lleida). En estas operaciones, los agentes intervinieron la furgoneta con la que transportaban en material robado, «un vehículo de alta gama» y varios teléfonos móviles.

El grupo atracaba tiendas de bicicletas y motocicletas, previamente vigiladas, en «apenas tres minutos». De madrugada, rompían los escaparates con mazas, entraban a los locales y metían las bicicletas de mayor valor económico en las furgonetas. Con el vehículo cargado, huían a otra ciudad e «inmediatamente tras los robos» el material sustraído se enviaba a Rumanía por vía terrestre.

Asimismo, la Policía ha agregado que los detenidos contaban con un coche de alta gama a «modo de lanzadera» por si hubiese presencia policial en la zona del robo. Ambos cuerpos explican que, a raíz de los robos cometidos en Huesca, Alzira (Valencia) y Castellón, la Unidad de Delitos Económicos y Violentos de la Comisaría Provincial de Huesca junto a la Brigada Local de Policía Judicial de la Comisaría de Alzira-Algemesí ambas de Policía Nacional y la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil en Castellón iniciaron respectivamente sus investigaciones.

Las investigaciones paralelas se conectaron «a través de los cauces habituales de coordinación operativa», lo cual «permitió ir avanzando en el esclarecimiento de los hechos». Una vez sincronizadas las investigaciones, identificaron «plenamente» a cuatro autores de un grupo al cual atribuyen un total de 11 robos en Aragón y la Comunitat Valenciana.

Localizaron la furgoneta con la que robaban en Barbastro (Huesca) y a su propietario en Binéfar (Huesca). Este denunció ser víctima de una usurpación de identidad, relatando que alguien había utilizado su filiación, «supuestamente con documentación falsa para adquirir la furgoneta sin su consentimiento».

A continuación, el pasado noviembre, la operación se saldó con la detención de los autores de los robos, así como la de la mujer de uno de ellos. Los cuerpos mantienen abierta la operación y «no descartan nuevas detenciones».