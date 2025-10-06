Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Dimite el primer ministro de Francia Sébastien Lecornu tras menos de un mes en el cargo
Un coche de la Policía Nacional. lp

La Policía Nacional detiene al autor del disparo en el Xenillet y al varón que le facilitó el arma

El tiroteo se produjo el viernes 26 de septiembre

S. V.

Lunes, 6 de octubre 2025, 09:00

Comenta

Agentes de la Policía Nacional detuvieron el pasado martes en Torrent (Valencia) al presunto autor del disparo perpetrado el viernes 26 de septiembre en el torrentino barrio del Xenillet, un varón de 23 años, así como a quien le facilitó el arma empleada, un joven de 24 años. A ambos se les imputa un delito de homicidio en grado de tentativa.

Los hechos, como avanzó LAS PROVINCIAS, ocurrieron poco antes de las siete de la tarde del 26 de septiembre, cuando la sala CIMACC 091 recibió varios avisos alertando de una posible reyerta en el barrio del Xenillet de Torrent. Varias patrullas policiales acudieron rápidamente al lugar, donde hallaron un gran tumulto de personas muy agitadas, por lo que solicitaron refuerzos, acudiendo agentes de Policía Nacional de poblaciones cercanas, tales como Xirivella, Mislata y Paterna.

Los agentes averiguaron que los hechos se habrían desencadenado por una disputa entre miembros de una misma familia, enfrentados entre sí. Uno de ellos habría disparado desde la calle con un arma de fuego hacia la ventana de una familiar suya, al parecer cuando esta se encontraba asomada a la misma, si bien nadie resultó herido. Asimismo, pudieron saber que otro varón, también familia del presunto autor del disparo, le habría facilitado el arma. Los sospechosos ya no se encontraban en el lugar a la llegada de los policías.

Agentes de la Comisaría Local de Policía Nacional en Torrent se hicieron cargo de las investigaciones y Policía Científica inspeccionó el lugar a fin de localizar vestigios que facilitasen el esclarecimiento de lo ocurrido.. Los dos arrestados, ambos con antecedentes policiales, han pasado a disposición judicial, decretándose su puesta en libertad y una orden de alejamiento respecto a la víctima.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Heridos graves dos menores, uno de ellos con un navajazo en el cuello, en un parque de Valencia
  2. 2 La nueva ITV que tendrá Valencia en 2026: ubicación y mes de apertura
  3. 3 Muere el expresidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara
  4. 4 Herido muy grave al sufrir una descarga eléctrica cuando pescaba en una acequia de la Albufera
  5. 5

    Comprar una casa, pero no poder vivir en ella
  6. 6

    Carta de amor a un símbolo: Valencia se rinde, como siempre, al Himno Regional
  7. 7

    El Teologado de El Vedat entra en el Olimpo de la arquitectura
  8. 8

    El Ayuntamiento quiere recuperar otro quiosco de la Alameda
  9. 9 Incendio en la discoteca de la Cruz Cubierta
  10. 10

    La fiesta del interiorismo y la arquitectura valenciana en la terraza más lujosa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La Policía Nacional detiene al autor del disparo en el Xenillet y al varón que le facilitó el arma

La Policía Nacional detiene al autor del disparo en el Xenillet y al varón que le facilitó el arma