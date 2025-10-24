La Policía Nacional desmantela en Dénia una asociación cannábica que vendía droga al menudeo Los agentes detuvieron a cinco personas entre los que figuraban el secretario y el tesorero de la entidad

Agentes de la Policía Nacional, han detenido en Dénia a cinco personas de edades comprendidas entre los 23 y 42 años, como presuntos responsables de los delitos de tráfico de drogas y pertenencia a grupo criminal tras desmantelar una asociación cannábica donde se estaba vendiendo marihuana y hachís de forma indiscriminada a socios y no socios. Se les permitía sacarla fuera del establecimiento para su consumo.

La Policía Nacional, tuvo conocimiento de la existencia de una asociación cannábica ubicada en el núcleo urbano de Denia, que podría venir suministrando sustancia estupefaciente de modo delictivo de forma reiterada en el tiempo.

Las primeras pesquisas se orientaron a comprobar la titularidad del local y de las personas responsables de la asociación, así como los pertinentes permisos de autorización de la actividad lícita para la que supuestamente se habría creado, averiguándose que se había registrado como una asociación de fumadores.

Por otro lado, se prestó especial atención a las inmediaciones del local, para determinar el flujo de personas que accedían y si se trataba de socios o meros compradores de la sustancia para sacarla de la asociación. Así se observó que se trataba de un local en el que era habitual la entrada y salida de individuos jóvenes.

Las posteriores gestiones de investigación se prolongaron en el tiempo, desde el mes de febrero hasta principios de septiembre, y revelaron que, no sólo se estaba comercializando con marihuana, sustancia a priori permitida para consumo dentro del local, dentro de las pautas establecidas legalmente, sino que existían claras sospechas de que también se estuviera comercializando con hachís.

En cuanto a los responsables del negocio, junto al presidente, secretario y tesorero de la asociación creada, se identificó a otros tres individuos que pasaban largos periodos de tiempo en su interior e inmediaciones, realizando labores de vigilancia para advertir la presencia policial.

Finalmente, reunidos todos los indicios, se llevó a cabo la entrada y registro del establecimiento tras ser autorizada por mandamiento judicial, para proceder a la aprehensión de las sustancias estupefacientes que resultasen halladas en el interior, así como para la detención de las personas responsables de la actividad ilícita desarrollada en el mismo.

Como consecuencia del registro practicado, se incautaron 418,23 gramos de marihuana, 38 gramos de hachís y 23 cigarros tipo porro y 155 euros en efectivo y se detuvieron a cinco de las seis personas investigadas, secretario y tesorero incluidos, quedando aún pendiente el arresto del presidente de la asociación al encontrarse fuera del país en el momento de la intervención.

Se trata de la cuarta operación en lo que va de año llevada a cabo por la Policía Nacional en la localidad de Denia, contra este tipo de asociaciones de cannabis que han incumplido los preceptos legales para lo que fueron constituidas.

Son ya varias las intervenciones policiales que se han llevado a cabo en la provincia, sobre la actividad ilícita desarrollada en alguna de las denominadas asociaciones de cannabis o CSC en las que, cuando aprovechan la falta de una legislación específica y, al amparo de una regulación ambigua, han evolucionado hacia un tipo de «asociación» en las que se suministra sustancia estupefaciente a discreción y sin que exista control alguno sobre la actividad que se realiza tanto en el interior como en el exterior del local.

Alguna de estas asociaciones, terminan incumpliendo las reglas de funcionamiento, convirtiéndose en meros puntos de adquisición de sustancia estupefaciente al menudeo, negocio muy lucrativo y ajeno totalmente a los principios fundacionales que dieron lugar a su creación, donde los consumidores entran, compran y se llevan del local las sustancias estupefacientes adquiridas, desconociendo el uso posterior que se le va a dar, evidenciando así la comisión por parte de los vendedores y regentes del local de delitos de tráfico de drogas.