La Policía Nacional detiene a dos hombres por hurtar una mochila en un hotel de Valencia Los objetos sustraídos tenían un valor de unos 9.000 euros y fueron devueltos a su dueño

Jueves, 23 de octubre 2025, 13:12

Agentes de la Policía Nacional han detenido a dos hombres, de 23 y 31 años respectivamente, como presuntos autores de un hurto en la recepción de un hotel de la ciudad de Valencia. Los objetos sustraídos, con un valor de cerca de 9.000 euros fueron recuperados y devueltos a su legítimo dueño.

Los hechos ocurrieron a principios de mes cuando un turista estaba realizando el check in en un hotel y dejó en el suelo del hall de entrada una mochila de cuero negra con todas sus pertenencias, percatándose instantes después de la desaparición de la misma.

Inmediatamente, tras las primeras pesquisas y con las características físicas de los sospechosos, agentes adscritos al Grupo de Respuesta Inmediata a la Criminalidad –GRIC- realizando labores de prevención de paisano, localizaron a un varón, en el cruce de la calle Xàtiva con la avenida Marqués de Sotelo, el cual coincidía plenamente con la descripción facilitada, además de portar en ese momento la mochila sustraída.

Los agentes se identificaron y le dieron el alto, observando como el varón se encontraba muy nervioso, intentando zafarse en todo momento de la actuación policial. Al realizarle un cacheo superficial los agentes encontraron en uno de los bolsillos del pantalón un fajo de dólares, además, al revisar la mochila localizaron un ordenador portátil y un terminal móvil de alta gama envueltos en papel de plata con el objetivo de evitar ser rastreados, además de un sobre con euros, dólares americanos, libras esterlinas y rublos rusos, varios pasaportes, así como cargadores, unas gafas y un neceser, objetos que coincidían con los sustraídos en el hotel y cuyo valor ascendía a cerca de 9.000 euros. Ante tales hechos los policías detuvieron al sospechoso como presunto autor de un delito de hurto.

El segundo autor fue arrestado por agentes pertenecientes al Grupo de Delincuencia Urbana de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Valencia, los cuales al tener conocimiento de los hechos, y tras realizar algunas pesquisas para identificar plenamente al segundo sospechoso, tuvieron pleno conocimiento de que el mismo estaba siendo juzgado por unos hechos similares, interceptándolo en las proximidades del juzgado y deteniéndolo también como presunto autor de un delito de hurto

Los arrestados, con antecedentes policiales por hechos similares y en situación irregular en España, han pasado a disposición judicial. Las pertenencias recuperadas fueron entregadas a su legítimo dueño.

Consejos para evitar este tipo de hurtos

Desde la Policía Nacional se recuerdan una serie de consejos a los turistas para evitar ser víctimas de este tipo de hurtos:

- No perder en ningún momento de vista las pertenencias.

- No llevar en el mismo lugar todo lo de valor; es preferible repartirlo en diferentes lugares.

- No dejar a la vista objetos de valor.