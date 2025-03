La Policía libera a la joven de Alzira secuestrada en Logroño y detiene a cuatro familiares por el rapto

A.T.

La Policía Nacional ha detenido a cuatro personas como presuntos autores del asalto a una vivienda en Logroño en el que se llevaron a una joven de Alzira con violencia en contra de su voluntad. Como adelantó LAS PROVINCIAS, todas las hipótesis apuntaban a los familiares de la víctima, que han sido detenidos y que, según su versión, no aceptaban la decisión porque no aceptaban su decisión de no vivir con ellos, además de que habían concertado su matrimonio.

La investigación la iniciaron agentes de la Jefatura Superior de Policía de La Rioja tras denunciarse el asalto a una vivienda de Logroño por un grupo de personas, que empleando violencia, se llevaron por la fuerza a la joven de 18 años de edad.

Los hechos ocurrieron la tarde del sábado 22 de marzo cuando seis personas accedían al interior de la vivienda empujando a una de las personas que se encontraban en la puerta de acceso. En el interior de la vivienda, la joven de 18 años junto a su pareja, se encerraban en una habitación buscando cobijo. Los presuntos autores, tras abatir la puerta de la habitación por la fuerza y forcejear con la pareja de la joven, al que le causaron lesiones de carácter leve, aprehenden a la joven para arrastrarla, sacándola de la vivienda en contra de su voluntad.

Los presuntos autores y la joven obligada, abandonaron el lugar en vehículos. Al lugar se trasladaron agentes de la Policía Local que asisten a las dos personas que en ese momento se encontraban en el domicilio y les indican los pasos a seguir. Tras los hechos las dos personas asistidas se personaron en las dependencias de la Jefatura Superior de Policía de La Rioja para interponer la correspondiente denuncia en la que apuntan a la familia de la joven como los presuntos autores.

Desde el primer momento el grupo de investigación de la Jefatura Superior de Policía de La Rioja, tras el análisis de los datos aportados tanto por los denunciantes como por los agentes de la Policía Local que se personaron en el lugar, iniciaron una investigación para la localización de la joven y la detención de los autores.

Unos días antes, el 3 de marzo, la joven, siendo ya mayor de edad, se había marchado voluntariamente del domicilio familiar en el que vivía con sus padres, en Alzira, llevándose una maleta con enseres personales y comunicando a su madre que como era mayor de edad ya no quería vivir con ellos.

Intento de retención en Valencia

Los padres no aceptando la capacidad de decisión de su hija interpusieron ese mismo día una denuncia por desaparición. Esa misma noche, la joven que habría decidido trasladarse sola desde Alzira hasta Logroño, para fijar su residencia en junto a su pareja y otro familiar de este último, se personó en la estación de autobuses de Valencia con el fin de emprender su viaje. La familia de la joven, entre ellos sus padres, se presentaron en la estación de autobuses al tener conocimiento de que ella se encontraba allí, para impedirle viajar.

Ya allí, agentes de la Policía Nacional de la Jefatura Superior de Policía de Valencia tuvieron que intervenir a requerimiento, para mediar entre las partes y defender el derecho de la joven mayor de edad a decidir, y garantizar que pudiera hacer el viaje.

Ella manifestó a los agentes su deseo de trasladarse a Logroño, ya que no compartía los planes de boda que le habían concertado sus padres, además del control por parte de estos al que se veía sometida. De esta forma se pudo trasladar y fijar su residencia en el municipio de Logroño desde primeros de marzo.

Desde el inicio los investigadores de la Policía Nacional han dirigido la actuación hacia los familiares, como presuntos autores de la aprehensión y traslado forzoso de la joven del domicilio del municipio de Logroño producido el 22 de marzo.

Obligada a grabar un vídeo

El mismo día 23 de marzo, por la tarde, se procedía por parte de agentes de Comisaría Local de la Policía Nacional de Alzira a la localización y detención de la madre de la joven por ser, según apuntan todos los indicios analizados, presuntamente una de las personas que participaron en el asalto a la vivienda de Logroño.

Al día siguiente, 24 de marzo, en la misma localidad, se procedió además a la detención de dos hermanos de la joven por su presunta participación en los mismos hechos.

La investigación de la Policía Nacional, se centró a partir de ese momento en el padre de la joven para su localización. La práctica de las detenciones de los demás familiares hizo, que el padre de la joven tomara la decisión de obligar presuntamente a su hija, a grabarse a sí misma en una red social emitiendo un mensaje dirigido a las cuerpos de seguridad, en el que manifestaba que no estaba siendo retenida por su padre, y que se había ido del domicilio de Logroño voluntariamente.

La Policía Nacional, ha trabajado en todo momento la hipótesis de que este video había sido grabado presuntamente bajo coacción y supuestamente difundido por los propios autores de los hechos en redes sociales para evitar la investigación policial.

Denuncia de secuestro en Lleida

El padre de la joven y presunto autor de los hechos acaecidos en Logroño, tras verse cada vez más cerca de una detención inminente decidió presentarse con su hija, a la que tenía bajo coacción, en la Comisaría Provincial de la Policía Nacional de Lleida, donde les explica a los agentes del servicio de seguridad de la comisaría que su hija había sido secuestrada en Logroño por otras personas, y que él acababa de liberarla. Todo ello mientras su hija tenía que ser sostenida por su padre ya que se encontraba desmayada. Añadiendo a los agentes que los autores del secuestro le habían podido suministrar algún tipo de droga.

Los agentes de la Policía Nacional de la Comisaría Provincial de Lleida, alertaron al grupo de investigación quienes pudieron determinar que en realidad se trataba del presunto autor y procedieron a su detención. Todo ello fruto de la coordinación de las diferentes unidades de investigación implicadas.

La joven, que ha sido trasladada para su asistencia sanitaria, ha corroborado a los agentes que se encontraba en todo momento bajo coacción, y ha confirmado la versión de los hechos que su pareja aportó en la primera denuncia en la Jefatura Superior de Policía de La Rioja y se encuentra en buen estado de salud y bajo supervisión médica.