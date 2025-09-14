Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Policía busca al conductor de un patinete que huyó tras atropellar a una mujer en Torrent
Imagen de archivo de un accidente de patinete. Damián Arienza

La Policía busca al conductor de un patinete que huyó tras atropellar a una mujer en Torrent

La víctima resultó herida grave al sufrir un traumatismo craneoencefálico y fue trasladada con urgencia al Hospital General | El accidente se produjo el viernes por la tarde en un paso de peatones

Javier Martínez

Javier Martínez

Valencia

Domingo, 14 de septiembre 2025, 12:47

La Policía Local de Torrent busca al conductor de un patinete eléctrico, un joven de complexión fuerte y hombros anchos, que se dio a la fuga el pasado viernes tras atropellar a una mujer de 70 años en un paso de peatones. Como ya informó LAS PROVINCIAS, la víctima resultó herida grave al sufrir un traumatismo craneoencefálico, y fue trasladada con urgencia al Hospital General de Valencia, donde quedó ingresada.

El accidente tuvo lugar sobre las seis de la tarde del viernes cuando la víctima cruzaba un paso de peatones en la calle Juez Ángel Querol. Tras ser atropellada por el patinete, la víctima quedó inconsciente en medio de la calzada por el golpe que sufrió en la cabeza al caer al suelo.

El conductor del vehículo de movilidad personal (VMP) se dio a la fuga mientras varias personas que pasaban por la calle auxiliaban a la mujer y llamaban por teléfono al 112 para pedir una ambulancia.

Tras recibir el aviso del atropello, varias patrullas de la Policía Local de Torrent y un equipo del Servicio de Ayuda Médica Urgente (SAMU) acudieron con urgencia al lugar. Los sanitarios asistieron a la víctima y la trasladaron en una ambulancia al Hospital General de Valencia. Según informaron fuentes del Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU), la mujer sufrió un traumatismo craneoencefálico.

Mientras la víctima recibía atención médica en el lugar del accidente, los policías locales hablaban con los testigos y recababan los primeros datos del conductor del patinete: un joven de complexión fuerte y hombros anchos que vestía un pantalón y una camiseta, ambas prendas de color negro. El individuo circulaba sin casco en el momento del atropello, según los testigos.

En actualización

Esta es una noticia de última hora y estamos trabajando para ampliar la información. Sigue toda la actualidad en lasprovincias.es

Publicidad

Top 50
  1. 1 El popular barrio de Valencia que más sube el precio para comprar una vivienda en el último mes
  2. 2 Un hombre de 51 años muere en un accidente de moto en Valencia
  3. 3 Dos heridos graves en un choque frontal entre dos coches en Picassent
  4. 4 Aemet activa un aviso amarillo en la Comunitat por lluvias este domingo y anuncia un bajón de temperaturas en Valencia
  5. 5

    La alta sociedad valenciana se cita en una boda en la Ribeira Sacra gallega
  6. 6 Una mujer de 70 años, herida grave al ser atropellada por un patinete en Torrent
  7. 7 Así será la transformación de la calle San Vicente: las bicis le ganarán un carril al coche
  8. 8

    El Ayuntamiento de Valencia detecta una red para empadronar con documentos falsos a cambio de 1.500 euros
  9. 9 La Lotería Nacional de este sábado deja su primer premio en un municipio de apenas 2.300 habitantes
  10. 10

    Las 15 urgencias del Jardín del Turia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La Policía busca al conductor de un patinete que huyó tras atropellar a una mujer en Torrent

La Policía busca al conductor de un patinete que huyó tras atropellar a una mujer en Torrent