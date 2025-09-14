La Policía busca al conductor de un patinete que huyó tras atropellar a una mujer en Torrent La víctima resultó herida grave al sufrir un traumatismo craneoencefálico y fue trasladada con urgencia al Hospital General | El accidente se produjo el viernes por la tarde en un paso de peatones

La Policía Local de Torrent busca al conductor de un patinete eléctrico, un joven de complexión fuerte y hombros anchos, que se dio a la fuga el pasado viernes tras atropellar a una mujer de 70 años en un paso de peatones. Como ya informó LAS PROVINCIAS, la víctima resultó herida grave al sufrir un traumatismo craneoencefálico, y fue trasladada con urgencia al Hospital General de Valencia, donde quedó ingresada.

El accidente tuvo lugar sobre las seis de la tarde del viernes cuando la víctima cruzaba un paso de peatones en la calle Juez Ángel Querol. Tras ser atropellada por el patinete, la víctima quedó inconsciente en medio de la calzada por el golpe que sufrió en la cabeza al caer al suelo.

El conductor del vehículo de movilidad personal (VMP) se dio a la fuga mientras varias personas que pasaban por la calle auxiliaban a la mujer y llamaban por teléfono al 112 para pedir una ambulancia.

Tras recibir el aviso del atropello, varias patrullas de la Policía Local de Torrent y un equipo del Servicio de Ayuda Médica Urgente (SAMU) acudieron con urgencia al lugar. Los sanitarios asistieron a la víctima y la trasladaron en una ambulancia al Hospital General de Valencia. Según informaron fuentes del Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU), la mujer sufrió un traumatismo craneoencefálico.

Mientras la víctima recibía atención médica en el lugar del accidente, los policías locales hablaban con los testigos y recababan los primeros datos del conductor del patinete: un joven de complexión fuerte y hombros anchos que vestía un pantalón y una camiseta, ambas prendas de color negro. El individuo circulaba sin casco en el momento del atropello, según los testigos.

